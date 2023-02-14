В Екатеринбургском музее ИЗО завтра откроется первая в этом году выставка русского импрессионизма «Запечатленный свет»

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) завтра состоится открытие первой в этом году выставки в здании на улице Воеводина, 5. В экспозиции «Запечатленный свет» можно будет увидеть более сотни предметов скульптуры и живописи в стиле русского импрессионизма, сообщает пресс-служба культурного учреждения.
Проект был подготовлен в рамках сотрудничества с Нижегородским государственным художественным музеем (НГХМ). На выставке будут представлены предметы из коллекций обоих музеев, отражающие пять десятилетий развития импрессионизма в России — с момента его зарождения в 1880-е годы до 1930-х. годов.
Юон К.Ф. Закат. 1911. Собрание НГХМ
Горбатов К. И. Пристань в Пскове. 1919. Собрание ЕМИИ
Центральное место в экспозиции займут произведения ведущих художников-импрессионистов Сергея Виноградова, Василия Переплетчикова, Станислава Жуковского, Петра Петровичева, Леонарда Туржанского. А также — мастеров, в творчестве которых импрессионизм стал лишь очередной ступенью развития: Валентина Серова, Александра Степанова, Аркадия Рылова, Константина Юона, Бориса Кустодиева. Особое внимание будет уделено творчеству Константина Коровина — родоначальника русского импрессионизма. Для большинства картин этих художников типичны небольшой размер, этюдный характер, фрагментарность композиции, кажущаяся незавершенность, основанная на быстрых зарисовках с натуры. Некоторые произведения будут экспонироваться впервые за много лет.
Выставка «Запечатленный свет» будет представлена в залах ЕМИИ на улице Воеводина, 5 с 18 февраля по 6 мая 2023 года.
Фото предоставлены пресс-службой ЕМИИ
Екатеринбургский музей ИЗО представил программу выставок на 2023 год ...17.08.2022 В Екатеринбургском музее ИЗО завтра открывается выставка «Из жизни «Атомной провинции»
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2022. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) завтра состоится открытие ...03.08.2022 В екатеринбургском Музее ИЗО 4 августа открывается выставка русского авангарда «Великий переход»
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2022. В Музее ИЗО в Екатеринбурге (ЕМИИ) 4 августа после пятилетних гастролей будет вновь ...28.07.2022 В Музее ИЗО в Екатеринбурге 4 августа после зарубежных и российских гастролей будет вновь представлена коллекция русского авангарда
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2022. В Екатеринбург после длительных зарубежных и российских гастролей возвратилась ...17.06.2022 В Екатеринбургском музее ИЗО открывается выставка «Родное искусство»
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) 18 июня открывается выставка ...