Выходные в музее

В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улице Розы Люксембург, 18 в эти выходные возобновятся открытые экскурсии для посетителей. Помимо обновленной постоянной экспозиции, которая разместилась в новых залах, на экскурсии будет рассказано и о только что открытой выставке «Пограничное состояние». На этой экспозиции представлено творчество двадцати непрофессиональных художников Перми и Пермского края из коллекции Музея советского наива.



Первая открытая экскурсия в Музее наива пройдет 4 марта.







Открытая экскурсия по выставке «Запечатленный свет» 5 марта пройдет в здании ЕМИИ на улице Воеводина, 5. Первый в этом году выставочный проект «Запечатленный свет. Русский импрессионизм из собраний Нижегородского государственного художественного музея и Екатеринбургского музея изобразительных искусств» представляет более 100 предметов живописи и скульптуры из собраний двух музеев, отражающих пять десятилетий развития импрессионизма в России — с момента его зарождения в 1880-е годы до 1930-х годов. Такой временной диапазон позволяет посетителям увидеть панораму эпохи перемен в национальном искусстве.



Центральное место в экспозиции занимают произведения ведущих художников-импрессионистов, представителей московского объединения «Союз русских художников», которые соседствуют с картинами мастеров, в творчестве которых это направление стало лишь очередной ступенью развития. Некоторые произведения зрители увидят впервые за много лет.







В этом же здании 4 марта пройдет лекция «Диссиденты или посланники: уральские художники-эмигранты». Сотрудники ЕМИИ расскажут о судьбах свердловских художников, которые в период 1970-1980-х годов оказались перед выбором: вписаться в существующую систему или предпочесть эмиграцию, совершить прыжок в незнаемое и, как думалось, свободное культурное пространство. В лекции прослеживаются судьбы и творчество некоторых свердловских мастеров, которые выехали из СССР в годы «застоя» и попытались встроиться в новую художественную среду. Стоимость посещения — по входному билету в музей. Лекцию проведет заведующая сектором русского искусства ЕМИИ Тамара Галеева.



Кроме этого, 5 марта в здании на улице Воеводина, 5 пройдет мероприятие, которое будет интересно не только взрослым, но и детям школьного возраста. Проект, получивший название «Весна, весенняя пора» включает экскурсию по выставке «Запечатленный свет», где особое внимание будет уделено работам импрессионистов, посвященным весне.







«Игра света на поверхности быстрой реки, тени, падающие от высоких деревьев, — всем этим можно подолгу любоваться на картинах художников импрессионистов. Благодаря виртуозному владению цветом и передаче настроения, их полотна получались по-настоящему живыми, яркими, светлыми», — сообщается в анонсе мероприятия, опубликованном на официальном сайте музея.



Затем последует творческая часть встречи, где все желающие смогут самостоятельно нарисовать весенний пейзаж акриловыми красками на холсте. Занятие проведет специалист по просветительской работе ЕМИИ Марина Попова.



Другое развлекательное мероприятие пройдет 4 марта в залах культурного центра «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) на улице Вайнера, 11. Организаторы подготовили для гостей квест по испанской выставке Tertulia Espa?ola. Принять участие в нем смогут лица старше 16 лет.







«Во время интерактивного квеста мы отправимся в путешествие по культуре и истории Испании. Чтобы пройти весь путь нам предстоит менять свои личности, побывав то испанским художником-керамистом XVII века, то критиком, посланным Королевской академией изящных искусств, то следопытом, отправившимся на поиски спрятанных сокровищ. В путешествии встретятся множество загадок и неожиданных поворотов событий», — сообщается в анонсе мероприятия.



Прохождение квеста займет порядка 1,5 часа, для участия в нем необходима предварительная регистрация.



Еще одно мероприятие, запланированное на 5 марта, пройдет в Центре истории камнерезного дела (входит в состав ЕМИИ) на улице Пушкина, 5. В ходе мастер-класса «Древо желаний» участники познакомятся с жанром каменных букетов в традициях запада и востока на экспресс-лекции, а затем смогут самостоятельно создать миниатюрное дерево. Посещение мероприятия доступно для детей старше 12 лет. Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация.