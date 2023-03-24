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Музей для всех

На ближайшие выходные Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) по традиции приготовил ряд развлекательных мероприятий для детей и взрослых.

Так, 1 апреля, в субботу, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) на улице Вайнера, 11 пройдет благотворительное музейное занятие «Занимательная анималия». Оно состоится в рамках городской акции «Неделя добрых дел», организованной порталом «Культура Екатеринбурга». В этот раз сотрудники музея проведут семейные мастер-классы в поддержку приюта для животных «Надин ковчег».

«Почти каждый ребенок интересуется животным миром и почти каждый мечтает о своем питомце. Анимализм считается одним из самых популярных и древних жанров изобразительного искусства. Приглашаем вас на прогулку по залам постоянной экспозиции, где мы на примере живописных работ художников XVII-XIX вв. рассмотрим историю развития жанра, подумаем, чем он полезен и послушаем рассказ о «птичьем Рафаэле». В конце нарисуем свою картину в жанре анимализма», — говорится в сообщении на официальном сайте музея.

Занятия для детей в возрасте от шести лет проведет сотрудник музея Анастасия Лапина. Организаторы обращают внимание гостей, что оплата за участие возможна только с помощью QR-кода. Начало мероприятия — 1 апреля в 16.00.

Музей для всех

В этот же день в 15.00 в корпусе отечественного искусства ЕМИИ на улице Воеводина, 5 начнется лекция «Константин на всю Москву», посвященная окружению, жизни и творчеству художника Константина Коровина. Лекцию прочитает научный сотрудник сектора русского искусства Алина Хионина.

«Жизнерадостный, экспансивный и полный витальной энергии характер Константина Коровина сделал его «всеобщим любимцем», круг его знакомств был широк. На лекции мы познакомимся со значимыми людьми из окружения Коровина, оставившими след как в его жизни, так и в его творчестве — преподавателями-наставниками, близкими друзьями, соучениками, художественной и артистической средой. Благодаря воспоминаниям и письмам Коровина и его современников мы сможем погрузиться в жизнь артистической Москвы рубежа столетий», — говорится в анонсе мероприятия.

Кроме этого, 1 апреля пройдет открытая экскурсия в Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улице Розы Люксембург, 18. Начало мероприятия — в 13.00.

Открытые экскурсии в Музее наива возобновились в начале марта этого года. Ближайшая из них будет посвящена не только постоянной экспозиции, которая разместилась в новых залах, но и только что открытой выставке, на которой представлено творчество двадцати непрофессиональных художников Перми и Пермского края из коллекции Музея советского наива. Коллекция, демонстрирующаяся на выставке «Пограничное состояние», объединяет наивное искусство и аутсайд-арт. Выставка познакомит зрителей с новыми авторами и позволит несколько иначе взглянуть на уже известных.

Открытую экскурсию в Музее наивного искусства также можно будет посетить 2 апреля в 13.00.

Музей для всех

Кроме того, открытые экскурсии пройдут 1 апреля в 13.00, 2 апреля в 13.00 и 15.00 в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5. На них посетителям расскажут о работах художников, представленных на выставке «Запечатленный свет». Организаторы обращают внимание, что для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация.

Напомним, что первый в этом году выставочный проект «Запечатленный свет. Русский импрессионизм из собраний Нижегородского государственного художественного музея и Екатеринбургского музея изобразительных искусств» представляет более 100 предметов живописи и скульптуры из собраний двух музеев, отражающих пять десятилетий развития импрессионизма в России — с момента его зарождения в 1880-е годы до 1930-х годов. Такой временной диапазон позволяет зрителям увидеть панораму эпохи перемен в национальном искусстве.

Во временную экспозицию включены произведения мастеров, испытавших на определенном этапе своего творчества влияние импрессионизма. Центральное место в экспозиции занимают произведения ведущих художников-импрессионистов, представителей московского объединения «Союз русских художников». Они соседствуют с картинами мастеров, в творчестве которых это направление стало лишь определенной вехой, очередной ступенью. Для большинства картин этих художников типичны небольшой размер, этюдный характер, фрагментарность композиции, кажущаяся незавершенность, основанная на быстрых зарисовках с натуры. Некоторые произведения будут экспонироваться впервые за много лет.

Кроме того, 2 апреля в 14.00 будет проведена открытая экскурсия по Центру истории камнерезного дела им. А.К. Денисова-Уральского (входит в состав ЕМИИ) на улице Пушкина, 5.

В рамках открытой экскурсии посетители узнают историю развития камнерезного дела на Урале с XVIII века до наших дней. Экскурсоводы расскажут, где располагаются месторождения самых необычных пород камня, познакомят посетителей музея с творчеством и проектами художника А. К. Денисова-Уральского. После для всех желающих пройдет мастер-класс по обработке камня.

Музей для всех

Также 2 апреля в 14.00 в Музее наива пройдет авторская экскурсия по выставке «Самый ласковый ветер в моей голове». На экспозиции представлены работы в стиле живописи на стекле уральской художницы Оксаны Анчаровой. Автор расскажет о тонкостях создания картин на стекле, поделится историями своих кукольных персонажей Бродского, Ван Гога и Джонни Деппа, а также ответит на вопросы посетителей.

Напомним, что сотрудники ЕМИИ регулярно готовят развлекательные мероприятия для жителей и гостей города. Они проходят не только в выходные, но и в будние дни. Следить за расписанием предстоящих лекций, экскурсий и мастер-классов для детей и взрослых можно на официальном сайте музея.

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