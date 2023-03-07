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Сегодня, 13:05

Культурный уикенд

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил на выходные ряд развлекательных мероприятий, которые пройдут на трех площадках культурного учреждения: в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 и в Музее наивного искусства на улице Розы Люксембург, 18.

Культурный уикенд

Серия развлекательных программ откроется 25 марта в 13.00 в Музее наива. Здесь пройдет лекторий «Наив на карте мира». В этот раз лекция будет посвящена наивному искусству Китая.

«На очереди знакомство с наивом Китая, где каждый предмет становится отражением идеи об общественном счастье и жизни в коллективе, в противовес ранее рассмотренным западным индивидуалистским картинам. Также рассмотрим влияние традиционных техник и мотивов китайской живописи в наивном искусстве. Совершенно уникальное по форме наивное искусство Китая, тем не менее, оказывается схожим по содержанию с наивом других стран, ведь наивный художник всегда повествует о любви к жизни, ее радостях и печалях», — говорится в анонсе мероприятия.

Ведущий лектория — старший научный сотрудник сектора наивного искусства Елена Тимошенко.

Культурный уикенд

В 14.00 25 марта в корпусе отечественного искусства состоится открытая экскурсия по выставке «Запечатленный свет». Выставочный проект «Запечатленный свет. Русский импрессионизм из собраний Нижегородского государственного художественного музея и Екатеринбургского музея изобразительных искусств» представляет более 100 предметов живописи и скульптуры из собраний двух музеев, отражающих пять десятилетий развития импрессионизма в России. Такой временной диапазон позволяет зрителю увидеть своеобразную панораму эпохи перемен в национальном искусстве.

Для участия в экскурсии необходима регистрация. Посетить открытую экскурсию можно будет также 26 марта в 15.00.

Культурный уикенд

В центре «Эрмитаж-Урал» 25 марта в 16.00 пройдет открытая экскурсия ко Дню работника культуры. Посетителей ожидает ретроспектива исследования и изучения культуры и искусства со времен Древней Греции до наших дней.

Культурный уикенд

А 26 марта «Эрмитаж-Урал» проведет серию мероприятий, посвященных искусству Испании. Так, в 12.00 здесь начнется музейное занятие «История юного тореадора» для детей в возрасте от пяти лет.

«Приглашаем детей и их родителей помочь юному тореадору в поиске быка для проведения корриды. Для этого ему нужно разгадать тайны испанского искусства, вспомнить традиции своей страны и, конечно, познакомиться с новыми друзьями. По уже сложившейся музейной традиции, закончим наше путешествие мастер-классом, на котором изобразим необычного быка», — сообщается на странице мероприятия на сайте ЕМИИ.

Культурный уикенд

В 14.00 здесь же пройдет занятие по мотивам выставки «Искусство Испании». Мероприятие будет интересно детям в возрасте от 10 лет.

«Вместе мы пройдем занимательный квест, на котором узнаем: кого мастера изображали на камеях; благодаря чему керамические изделия приобретали металлический блеск; как называют главного участника испанского боя с быком. Раскроем интересные факты о традициях и истории Испании. Завершим квест мастер-классом, в котором соберем свои воспоминания об Испании в технике коллаж», — сообщается в анонсе.

Оба занятия для детей проведет сотрудник музея Анастасия Лапина.

Культурный уикенд

Завершится день, посвященный испанскому искусству, музейным квизом «Страсти по Испании», который также пройдет в культурном центре.

В рамках квиза посетителей музея познакомят с художниками «Золотого века», гастрономической культурой и национальными традициями. Также для гостей пройдет авторская экскурсия по выставке «Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа». В конце вечера участники мероприятия получат подарки от музея.

Начало мероприятия — 26 марта в 17.00. Для участия необходима регистрация.

Культурный уикенд

Кроме этого, 26 марта в 13.00 начнется открытая экскурсия в Музее наивного искусства. Помимо обновленной постоянной экспозиции, которая разместилась в новых залах, на экскурсии будет рассказано и о только что открытой выставке «Пограничное состояние», на которой представлено творчество двадцати непрофессиональных художников Перми и Пермского края из коллекции Музея советского наива. Кроме того, посетители музея могут познакомиться с работами уральской художницы Оксаны Анчаровой в рамках выставки «Самый ласковый ветер в моей голове».

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