Живопись на стекле

В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) завтра откроется персональная выставка уральской художницы Оксаны Анчаровой под названием «Самый ласковый ветер в моей голове». Посетители смогут увидеть около ее 40 работ в период с 18 марта по 21 мая по адресу улица Розы Люксембург, 18.







Старший научный сотрудник ЕМИИ Елена Тимошенко рассказала, что в здании Музея наива специально было выделено пространство, которое раньше занимали реставрационные мастерские, под выставки художников, творчество которых тесно переплетается с наивным искусством.



«У нас расширилось выставочное пространство, и мы планируем активнее использовать его не только для наивных художников, но и для мастеров-самоучек, для тех, кто пишет работы, приятные для души. В их творчестве можно найти много параллелей с наивом, особенно когда речь идет о такой технике, как письмо на обратной стороне стекла, которая распространена в хорватском наивном искусстве», — рассказала Елена Тимошенко.







В новой экспозиции представлены работы в разнообразных техниках: живопись на стекле, оригинальная графика, театральные куклы из домашних и студийных спектаклей.



Куратор выставки научный сотрудник сектора отечественного искусства XX века ЕМИИ Ника Фейгина рассказала об основной идее выставки работ Оксаны Анчаровой.



«На этой выставке мы собрали работы на стекле, которыми Оксана занимается с 2020 года. Здесь в том числе представлены важные для нее темы детства и семьи. Также можно увидеть графику и кукол из различных спектаклей и кинопроектов. Название выставке было дано по автопортрету «Самый ласковый ветер в моей голове», и оно наиболее полно описывает творческую вселенную художницы — это цитата из стихотворения, написанного для книги Оксаны», — пояснила Ника Фейгина.







Стоит отметить, что живопись на стекле — отдельная линия в творчестве Оксаны Анчаровой. Она пишет акрилом не только на обычных стеклах, но и на оконных рамах. А автопортрет «Самый ласковый ветер в моей голове» выполнен на экране телевизора.



Сама художница рассказала не только о создании многих произведений, но и об истории материалов, на которых они выполнены.



«Часть произведений написана на старых оконных рамах, которые отдали соседи из моего дома по улице Ленина, 54. Также многие стекла и рамы для картин, представленные здесь, имеют свою длинную историю», — сказала Оксана Анчарова.







Она также добавила, что на выставке представлены произведения из двух коллекций ее работ. Одна из них связана с Испанией — на каждой картине здесь можно увидеть строки из стихотворений Хуана Рамона Хименеса. Еще часть работ в экспозиции — портреты реальных людей: друзей, близких и родных художницы. Оксана Анчарова выразила надежду, что однажды из этих рисунков будет создана книга.







Стоит добавить, что летом прошлого года в Музее наива на выставке «Ожидание чуда» также можно было увидеть несколько работ, выполненных в технике живописи на стекле. Среди почти сотни экспонатов несколько картин принадлежали перу Дражена Тетеца. Хорватский художник работает в технике письма маслом на стекле. Его картины, изображающие простые сюжеты из сельской жизни, написаны послойно. Мастер создает работу «наоборот», начиная с самого верхнего слоя, который виден зрителю, заканчивая фоном.







В Музее наивного искусства нередко можно увидеть и другие произведения искусства, выполненные на нетрадиционных для живописи материалах. Так, на выставке «Лица казанской национальности», которая проходила в музее осенью прошлого года, в состав экспозиции вошли работы Виктора Тимофеева, которые написаны на ДВП. Художник работает в жанре импровизации, а потому использует холст, который не требует предварительной подготовки.







Напомним, что в феврале этого года Екатеринбургский музей ИЗО впервые представил программу выставок на 2023 год. Так, в Музее наива с июня по сентябрь можно будет увидеть экспонаты из музея-заповедника Царицыно в рамках выставки «Люди должны быть разными». С сентября по декабрь — работы уральских наивных художников на экспозиции «Каменские наивы». Завершится музейный год выставкой работ Юрия Шерова «Вдали от столичного шума».