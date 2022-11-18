«Лица казанской национальности»

В Музее наивного искусства (входит в состав Екатеринбургского музея изобразительных искусств) открылась выставка, которая представит творчество двух казанских наивных художников — Гульнары Шакировой и Виктора Тимофеева. В экспозиции представлено порядка 90 работ, в тематике которых преобладают этнические мотивы, сюжеты из жизни грузин и евреев.
Произведения двух казанских авторов противоположны по внутренней атмосфере, живописному пространству, фактуре полотен и пластике персонажей. Однако евреев и грузин из Татарстана объединяет пытливый взгляд художника на события и собеседника.
Сокуратор выставки, казанский искусствовед, член Ассоциации искусствоведов России (АИС), лауреат Государственной премии в области современного искусства «Инновация» (2021) Дина Ахмедова подчеркнула, что одной из основных идей экспозиции является этническая и конфессиональная толерантность.
«У нас получилась этно-культорологическая выставка. Казань — это многонациональный город. И различные национальности, и конфессии у нас живут мирно. Поэтому мы привезли на Урал наше понятие об этнической и конфессиональной толерантности», — сказала Дина Ахмедова.
Стоит отметить, что это уже вторая выставка представителей казанского искусства в «Музее наива». В 2020-2021 годах здесь успешно презентовал свои работы известный казанский художник Альфрид Шаймарданов, известный представитель наивной живописи.
«Это продолжение нашего сотрудничества. Выставка Альфрида Шаймарданова была очень успешной — в екатеринбургском музее теперь можно купить сувениры с его работами, а в постоянной экспозиции представлена одна из его картин. Надеюсь, так получится и с другими нашими художниками», — выразила надежду сокуратор выставки.
Творчество Гульнары Шакировой и Виктора Тимофеева очень разное. Так, в работах казанской художницы преобладают этнические мотивы. При написании своих картин она вдохновляется произведениями великого грузинского художника Нико Пиросмани. В творениях мастерицы представлены жанры, хрестоматийные для наивного искусства: портреты знакомых, изображения животных, яркие натюрморты.
Живопись Виктора Тимофеева эмоциональна и экспрессивна. Наивная форма исполнения показывает трогательный и ранимый внутренний мир автора. Импровизационный характер живописи диктует быстроту исполнения, поэтому художник пишет не на холсте, а на кусках ДВП, не требующих дополнительной подготовки к работе.
Сокуратор выставки, заведующий сектором наивного искусства ЕМИИ Андрей Бобрихин рассказал, что самой интересной задачей для организаторов было совместить в одной экспозиции работы двух авторов, творчество которых так не похоже друг на друга.
«Одной из наиболее сложных задач для нас было смонтировать двух разных художников в одном месте. Это стилистически очень разные работы. И рядом их поставить невозможно, но мы смогли», — поделился Андрей Бобрихин.
Выставка «Лица казанской национальности» будет представлена в Музее наивного искусства на улице Розы Люксембург, 18 с 18 ноября 2022 года по 29 января 2023 года.
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