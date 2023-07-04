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Вчера, 11:33

Наивные миры под стеклом

В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) открылась выставка «Генеральное поступление. Шедевры хорватского наива из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств». Посмотреть уникальные работы европейских художников, которые теперь входят в фонд музея, можно будет до 11 февраля 2024 года по адресу улица Розы Люксембург, 18.

Наивные миры под стеклом

Поводом для проведения выставки «Генеральное поступление» стал дар известного коллекционера, исследователя и популяризатора хорватского наивного искусства Владимира Темкина, состоящий из 112 предметов подстекольной живописи, оригинальной и печатной графики, а также собрания редких изданий и архивных материалов, посвященных наивному искусству.

Наивные миры под стеклом

Благодаря поддержке меценатов 19 произведений величайших хорватских авторов из собрания Владимира Темкина вошли в коллекцию Музея наива. Теперь в Екатеринбурге собрана крупнейшая коллекция хорватского наивного искусства в России.

Наивные миры под стеклом

Хлебинская школа наивного искусства — уникальное явление в мировой культуре, связанное с работой в технике реверсной живописи на стекле нескольких поколений крестьянских художников-самоучек из села Хлебине и ближайших окрестностей в долине реки Дравы.

Наивные миры под стеклом

Мастера этого региона, повествующие о быте, нравах, обычаях и верованиях своего народа, сформировали самобытный и узнаваемый художественный язык, близкий к примитивным иконам, лубку и одновременно отсылающий опытного зрителя к ранней живописи голландцев, основателей «крестьянского жанра».

Наивные миры под стеклом

Исключительность этого феномена во многом обусловлена сложной исполнительской техникой. Художники-крестьяне пишут свои картины на обратной стороне стекла, подобно тому как в XVIII-XIX веках иконописцами-ремесленниками изготавливались народные иконы на стекле.

Наивные миры под стеклом

Живопись наносится послойно в обратном порядке: от авторской подписи, деталей переднего плана к общему фону. Красочный слой накладывается автором на одну сторону стекла, а рассматривается зрителем сквозь его толщу.

Наивные миры под стеклом

На выставке будут представлены избранные произведения и документы, иллюстрирующие художественный путь четырех поколений Хлебинской школы, начиная с классиков хорватского и мирового наивного искусства — Ивана Генералича, Мийо Ковачича, Драгана Гажи, Ивана Лацковича — и заканчивая такими современными представителями феномена, как Владимир Иванчан, Камило Вуйчич, Дражен Тетец.

Наивные миры под стеклом

После окончания выставки избранные произведения будут включены в постоянную экспозицию Музея наивного искусства.

Наивные миры под стеклом

В зимние каникулы Музей наива будет закрыт для посещения с 30 декабря 2023 по 2 января 2024 года. С 3 января музей будет открыт для посетителей с 11.00 до 18.00.

Наивные миры под стеклом

Напомним, что работы хорватских художников уже выставлялись в Музее наива — летом 2022 года здесь прошла выставка, на которой были представлены работы Дражена Тетеца.

Наивные миры под стеклом

А весной 2023 года здесь же состоялась авторская выставка уральской художницы Оксаны Анчаровой. На сегодняшний день она единственный художник на Урале, который работает в технике живописи на стекле. Кроме этого, Оксана Анчарова проводит мастер-классы для уральцев, где показывает, как выполняются картины в технике обратной живописи.

Наивные миры под стеклом

Также Оксана Анчарова выступила консультантом при подготовке выставки «Генеральное поступление» — в составе экспозиции посетители могут увидеть, как выглядит рабочее место художника, рисующего маслом на стекле, познакомиться со всеми этапами работы и узнать, как происходит процесс создания реверсных картин.

Наивные миры под стеклом
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