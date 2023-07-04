Наивные миры под стеклом

В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) открылась выставка «Генеральное поступление. Шедевры хорватского наива из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств». Посмотреть уникальные работы европейских художников, которые теперь входят в фонд музея, можно будет до 11 февраля 2024 года по адресу улица Розы Люксембург, 18.Поводом для проведения выставки «Генеральное поступление» стал дар известного коллекционера, исследователя и популяризатора хорватского наивного искусства Владимира Темкина, состоящий из 112 предметов подстекольной живописи, оригинальной и печатной графики, а также собрания редких изданий и архивных материалов, посвященных наивному искусству.Благодаря поддержке меценатов 19 произведений величайших хорватских авторов из собрания Владимира Темкина вошли в коллекцию Музея наива. Теперь в Екатеринбурге собрана крупнейшая коллекция хорватского наивного искусства в России.Хлебинская школа наивного искусства — уникальное явление в мировой культуре, связанное с работой в технике реверсной живописи на стекле нескольких поколений крестьянских художников-самоучек из села Хлебине и ближайших окрестностей в долине реки Дравы.Мастера этого региона, повествующие о быте, нравах, обычаях и верованиях своего народа, сформировали самобытный и узнаваемый художественный язык, близкий к примитивным иконам, лубку и одновременно отсылающий опытного зрителя к ранней живописи голландцев, основателей «крестьянского жанра».Исключительность этого феномена во многом обусловлена сложной исполнительской техникой. Художники-крестьяне пишут свои картины на обратной стороне стекла, подобно тому как в XVIII-XIX веках иконописцами-ремесленниками изготавливались народные иконы на стекле.Живопись наносится послойно в обратном порядке: от авторской подписи, деталей переднего плана к общему фону. Красочный слой накладывается автором на одну сторону стекла, а рассматривается зрителем сквозь его толщу.На выставке будут представлены избранные произведения и документы, иллюстрирующие художественный путь четырех поколений Хлебинской школы, начиная с классиков хорватского и мирового наивного искусства — Ивана Генералича, Мийо Ковачича, Драгана Гажи, Ивана Лацковича — и заканчивая такими современными представителями феномена, как Владимир Иванчан, Камило Вуйчич, Дражен Тетец.После окончания выставки избранные произведения будут включены в постоянную экспозицию Музея наивного искусства.В зимние каникулы Музей наива будет закрыт для посещения с 30 декабря 2023 по 2 января 2024 года. С 3 января музей будет открыт для посетителей с 11.00 до 18.00.Напомним, что работы хорватских художников уже выставлялись в Музее наива — летом 2022 года здесь прошла выставка, на которой были представлены работы Дражена Тетеца.А весной 2023 года здесь же состоялась авторская выставка уральской художницы Оксаны Анчаровой. На сегодняшний день она единственный художник на Урале, который работает в технике живописи на стекле. Кроме этого, Оксана Анчарова проводит мастер-классы для уральцев, где показывает, как выполняются картины в технике обратной живописи.Также Оксана Анчарова выступила консультантом при подготовке выставки «Генеральное поступление» — в составе экспозиции посетители могут увидеть, как выглядит рабочее место художника, рисующего маслом на стекле, познакомиться со всеми этапами работы и узнать, как происходит процесс создания реверсных картин.