Пополнение наивной коллекции

Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) пополнил коллекцию наивного искусства 131 произведением из коллекции известного собирателя хорватского наива Владимира Темкина из города Нерехта. Пополнение музейного собрания стало возможным благодаря поддержке меценатов, при финансовом содействии которых музей осуществил покупку 19 произведений. Еще 112 работ и более 1 тыс. раритетных изданий и монографий по хорватскому наиву собиратель преподнес в дар музею.
«Поступление собрания Владимира Темкина в наши фонды — уникальная операция. Это цельная коллекция, полно представляющая отдельный, всемирно известный и признанный феномен в художественной культуре — Хлебинскую школу наивного искусства (Хорватия), включая работы и самой значительной фигуры в истории школы — Ивана Генералича. Это приобретение меняет статус нашей коллекции наива, которая теперь закрепляет позиции музея на карте не только региона или страны, но и мира. В начале 2024 года нас ждет выставка, а затем и постоянная экспозиция с работами хорватских художников», — рассказал директор ЕМИИ Никита Корытин.
Хорватский наив — это уникальный художественный феномен, аналогов которого нет в мировом искусстве. Произведения представляют собой реверсную живопись на стекле, когда изображение, нанесенное на одну сторону стекла, рассматривается зрителем сквозь его толщу. В 2019 году у екатеринбуржцев уже была возможность познакомиться с произведениями Хлебинской школы на выставке «Чудо хорватского наива. Четыре поколения Хлебинской школы из собрания Владимира Темкина».
Напомним, что летом прошлого года в Музее наива (входит в состав ЕМИИ) на выставке «Ожидание чуда»
жители Екатеринбурга уже видели работы хорватского наивного художника Дражена Тетеца. Мастер работает в технике письма маслом на стекле — в своих работах он воспроизводит простые сюжеты из сельской жизни. Картины маслом на стекле пишутся «наоборот»: начиная с самого верхнего слоя, который виден зрителю, заканчивая фоном.
Теперь музейное собрание обогатилось работами выдающегося художника XX столетия Ивана Генералича, классиков хорватского и мирового наивного искусства Мийо Ковачича, Ивана Веченая, Драгана Гажи, Ивана Лацковича и многих других авторов.
Работы хорватских художников участвуют в разнообразных престижных выставках, их картины хранятся во многих ведущих европейских музеях, частных коллекциях Папы Римского, королевских семей и президентов многих стран.
В настоящее время сотрудники музея обрабатывают новые поступления, которые в начале следующего года будут представлены на выставке, посвященной этому музейному приобретению, а после — включены в постоянную экспозицию Музея наивного искусства.Изображения предоставлены пресс-службой ЕМИИ