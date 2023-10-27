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Вчера, 15:47

Ночь искусств в музее

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) 4 ноября примет участие во Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств». Темой события в этом году станет культурное многообразие России: старинные обычаи и особенности быта, музыка, танцы и литература различных народов. Мероприятия для посетителей пройдут на трех площадках музея: в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11, в Музее наивного искусства на улице Розы Люксембург, 18 и в Центре истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского на улице Пушкина, 5.

Мероприятия в Музее наива

В 13.00 здесь начнется открытая экскурсия по выставке «Нежданное явление. Живопись и скульптура художников-любителей Каменска-Уральского». В экспозицию будут включены 104 живописные работы и 27 скульптур известных в жанре наива авторов.

Ночь искусств в музее

В 15.00 начнется онлайн-экскурсия «Наивные диалоги», трансляция которой пройдет в социальной сети «ВКонтакте». Экскурсию проведут научные сотрудники отдела наивного искусства Елена Тимошенко и Яна Таушканова.

«В рамках «Ночи искусств» приглашаем присоединиться к экскурсии в формате беседы-диалога двух музейных сотрудников. Вместе мы прогуляемся по выставке «Нежданное явление» из Каменска-Уральского. На примере творчества непрофессиональных художников, представленных на выставке, поговорим о таких разных, но таких близких наивных авторах и их необычном взгляде на действительность и ее репрезентации в творчестве, а также поделимся личными впечатлениями от знакомства с экспозицией», — сообщается в анонсе мероприятия.

В 16.00 пройдет мастер-класс от художницы Оксаны Анчаровой «Откуда ты такой?» по мотивам выставки «Нежданное явление».

В ходе мастер-класса участникам предстоит придумать и сконструировать уникальный образ обитателя космических пространств. Под руководством Оксаны Анчаровой гости музея получат навыки работы с разнообразными материалами, узнают различные ноу-хау, а в завершение примут участие в небольшом дефиле.

Ночь искусств в музее

В 18.00, 19.00 и 22.00 на этой же площадке будут проведены открытые экскурсии для всех желающих по выставке «Нежданное явление». О работах наивных мастеров расскажут старший научный сотрудник Елена Тимошенко, младший научный сотрудник Яна Таушканова и заведующий отделом наивного искусства Андрей Бобрихин.

В 20.00 пройдет еще один мастер-класс от Оксаны Анчаровой.

«Под руководством настоящей театральной художницы участники мастер-класса создадут свои уникальные маски из самых простых материалов, а также получат опыт работы с фактурой и формой. В конце мероприятия, желающие смогут принять участие в импровизированном мини-спектакле», — сообщается на сайте музея.

События в культурном центре «Эрмитаж-Урал»

С 11.00 до 16.00 здесь будет проходить детский мастер-класс «Эти причудливые узоры: дудлинг и зентангл».

«Наверное, с каждым такое бывало: просто задумавшись, вы совершали неосознанные движения, рисуя непроизвольные линии, фигуры, создавая непонятные завиточки, тем самым улучшая свое настроение и отвлекаясь от чего-то, заставляющего скучать. Но не каждый знает, что именно в этот момент вы выполняете рисунки в определенном стиле. На мастер-классе создадим осеннюю открытку с натюрмортом и познакомимся с загадочными стилями в рисовании, которые по праву считаются релаксационной техникой», — сообщается в анонсе мастер-класса.

Занятие проведут сотрудники научно-просветительского отдела музея Анастасия Лапина и Дарья Рявкина.

Ночь искусств в музее

С 11.00 до 18.00 здесь же состоятся экскурсии для маленьких посетителей в рамках V фестиваля детских музейных маршрутов «Время открытий», который проходит в Екатеринбурге с 28 октября по 12 ноября.

С 18.15 каждые полчаса будут проводиться открытые экскурсии по выставке «От Эль Греко до Ренуара». Предметы искусства из Нижнего Новгорода привезли в Екатеринбург в рамках соглашения о сотрудничестве, которое осенью прошлого года в рамках ежегодного очного Общего собрания Союза музеев России в Главном штабе Государственного Эрмитажа подписали директор ЕМИИ Никита Корытин и директор НГХМ Роман Жукарин. Произведения западноевропейского искусства впервые экспонируются вне стен НГХМ в таком количестве. Гостей музея проведут по выставке научные сотрудники Дарья Черкасова, Татьяна Помазуева, Максим Сирин.

В 18.30, 19.30, 20.30 и в 22.00 пройдут открытые экскурсии по выставке «Фотомонтаж: исправленная правда» в Большом выставочном зале. История фотографии будет раскрыта через знаковые произведения лучших отечественных и зарубежных художников на экскурсии, которая поможет понять долгий (с конца XIX века) и интереснейший путь экспериментов и творческих исследований фотографами возможностей фотомонтажа. Экскурсии проведут научные сотрудники музея Ника Фейгина и Анна Марченко.

В 19.00 и в 20.00 посетители музея смогут принять участие в музыкально-танцевальной программе «Слияние искусств: живопись, музыка и танец на одной палитре» в залах постоянной экспозиции западноевропейского искусства.

В 21.00 на этой же площадке состоится перформанс «Форте-фортиссимо или Оглушающая тишина» на выставке «Фотомонтаж: исправленная правда».

«В ваших наушниках — музыка из предложенного плейлиста, а в залах выставки — хореография и пластика исполнителей, напрямую связанная с сюжетами крупноформатных произведений современного фотомонтажа», — сообщается в анонсе на сайте музея.

Ночь искусств в музее

Кроме этого, в 18.15, 19.00, 19.45 и 20.30 в коллажной мастерской пройдут занятия «Иллюстрированный словарь музея» в рамках выставки «Фотомонтаж: исправленная правда».

«Во время занятия поговорим о том, что такое музей, как он устроен, и попробуем понять, какие ощущения мы переживаем, находясь внутри. А после на основе найденных в ходе обсуждения ответов создадим коллажные иллюстрации, которые станут частью общей «книги художника», — говорится в анонсе события.

Занятия проведут научные сотрудники Влада Лаптева и Дарья Рявкина.

События в Центре истории камнерезного дела

С 11.00 до 18.00 здесь также пройдут мероприятия для маленьких посетителей в рамках V фестиваля детских музейных маршрутов «Время открытий».

С 19.00 до 23.00 все желающие смогут посетить открытые экскурсии, посвященные истории добычи и обработке камня на Урале. С постоянной экспозицией музея посетителей познакомят научные сотрудники Сергей Винокуров, Анна Афанасьева и Андрей Рубан.
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