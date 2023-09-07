Культурные выходные

В ближайшие выходные, 16 и 17 сентября, Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) подготовил для постоянных посетителей, а также для всех жителей и гостей города несколько познавательных мероприятий. Лекции и мастер-классы пройдут на двух площадках музея: в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11, в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5 и Центре истории камнерезного дела на улице Пушкина, 5.В воскресенье, 17 сентября, в 14.00 все желающие смогут посетить открытую экскурсию по Центру истории камнерезного дела. Сотрудники музея расскажут гостям об истории развития камнерезного дела на Урале с XVIII века до наших дней, о месторождениях самых необычных пород камня, познакомят с творчеством и проектами художника А. К. Денисова-Уральского. Кроме того, у участников экскурсии будет возможность в ходе мастер-класса сравнить трудоемкость работы мастеров-огранщиков 300 лет назад и в настоящее время.16 сентября в 13.00 в корпусе отечественного искусства сотрудники музея Влада Лаптева и Анна Марченко проведут первое в этом сезоне интерактивное занятие Arts&Crafts.«На этой неделе мы перенесемся на 100 лет назад и поговорим о зарождении конструктивизма в нашем городе на примере полотен с выставки «Екатеринбург: маршрут художника». Разберемся в современных подходах в реставрации и сохранении памятников архитектуры и поговорим о том, что важнее в здании — функция или декор», — сообщается в анонсе на сайте музея.После завершения дискуссии все желающие смогут принять участие в мастер-классе и смастерить макет Белой башни из бумаги.На следующей день здесь же в 15.00 пройдет кураторская экскурсия по выставке «Екатеринбург: маршрут художника». Облик Свердловска и Екатеринбурга в ХХ веке представлен в 65 работах уральских живописцев разных поколений.«В этих работах зафиксирован живой и изменчивый город, где чувства и творческая энергия его жителей находят яркое выражение, а символические константы Екатеринбурга раскрываются в простых и емких знаках», — анонсирует мероприятие пресс-служба музея.На примере работ «Вид города Екатеринбурга» (1783) Луи Николя де Леспинаса, картины «Набережная Рабочей молодежи вечером» (1935) Александра Давыдова и полотна «Город» (1965) Германа Метелева посетители смогут увидеть, как менялся архитектурный облик Свердловска-Екатеринбурга с течением времени.Напомним, что данная экспозиция открылась в конце августа в честь 300-летия Екатеринбурга. Она будет представлена в залах корпуса отечественного искусства до 22 октября 2023 года.Еще одна выставка, посвященная 300-летию Екатеринбурга, вскоре пройдет в культурном центре «Эрмитаж-Урал». Напомним, что историческое здание в 2021 году открылось после масштабной реконструкции, которую выполнили специалисты компании «Атомстройкомплекс». Филиал ЕМИИ стал спутником Государственного Эрмитажа, который дважды в год привозит сюда гастрольные выставки. Одна из них, посвященная Екатерине I и Петру Великому, откроется этой осенью.В эти выходные в культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдут открытые экскурсии по двум выставкам. 16 сентября в 14.00 заведующая сектором отечественного искусства XX-XXI веков ЕМИИ Наталья Пономарева расскажет посетителям о работах советских художников в рамках проекта «Адреса андеграунда». Данная экспозиция впервые представляет коллекцию свердловского неофициального искусства, систематическое комплектование которой на базе ЕМИИ началось в 2021 году.«В рамках экскурсии прогуляемся по домам-мастерским главных героев свердловского андеграунда 1960-1980-х гг. и познакомимся с многообразием творческих практик, появившихся в городе в этот период», — говорится в анонсе на сайте музея.В этот же день в 15.00 здесь пройдет фасилитированная экскурсия по выставке «От Эль Греко до Ренуара». Модератором события выступит куратор выставки Дарья Черкасова.«Фасилитированная дискуссия — это методика, которая позволяет зрителю с любым опытом посещения выставок найти свой подход к произведениям искусства. Ее главная особенность в том, что в центре внимания всегда остается само произведение. С помощью вопросов модератор направляет обсуждение, где право голоса принадлежит участникам», — сообщается в анонсе проекта.Главная цель подобной дискуссии — не получить новую информацию, а выстроить собственное представление о произведении искусства.Кроме того, 17 сентября в 12.00 в этом же здании пройдет мастер-класс для детей «На представлении». На занятии маленьким посетителям музея расскажут о традициях проведения различных массовых развлекательных мероприятий на примере работ художников, представленных на выставке «От Эль Греко до Ренуара». После занятия под руководством сотрудницы музея Анастасии Лапиной ребята смогут смастерить шарнирного арлекина.