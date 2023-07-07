Культпрограмма выходного дня

В ближайшие выходные, 15 и 16 июля, Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) традиционно подготовил для жителей и гостей города познавательную программу. Мероприятия пройдут на всех четырех площадках музея: в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5, в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11, в Музее наивного искусства на улице Розы Люксембург, 18 и Центре истории камнерезного дела на улице Пушкина, 5.Открытые экскурсии по выставке «Спасенные боги» пройдут в корпусе на улице Воеводина, 5 в субботу и воскресенье. Начало мероприятий в обе даты — в 12.00.Проект «Спасенные боги» впервые демонстрирует в Екатеринбурге такое уникальное художественное явление, как пермская деревянная скульптура. В экспозиции представлено 83 предмета деревянной резной пластики XVIII — начала XX века, происходящих из церквей Пермского Прикамья. Дополняет экспозицию рассказ об истории формирования уникальной коллекции, являющейся крупнейшим собранием деревянной православной храмовой скульптуры на территории России. Выставка демонстрирует самые знаковые визуальные образы коллекции: фигуры Христа в темнице, Распятия, страстные ангельские чины, фигуры Бога-Саваофа и ангелов, апостольский чин и образы святых.Кроме того, в воскресенье в 12.00 на этой же площадке пройдет занятие «О профилях и силуэтах…», которое будет интересно детям в возрасте от шести лет. Участникам представят наиболее яркие примеры силуэтов в камнерезном искусстве Урала, познакомят с силуэтными миниатюрами, выполненными в технике эгломизе, на примере русской живописи. В конце занятия ребятам предложат создать имитацию эгломизе на прозрачной основе в мастерских музея с помощью маркеров и акриловых красок.15 июля в 13.00 в Музее наивного искусства пройдет открытая экскурсия по экспозиции. О судьбе наивных художников и ее влиянии на их творчество на примере работ Альберта Коровкина расскажет заведующий отделом наивного искусства ЕМИИ Андрей Бобрихин.Здесь же в воскресенье в 13.00 состоится лекция «Люди в белом Павла Леонова». Мероприятие будет посвящено творчеству российского наивного художника, который в своих картинах ярко представлял советскую утопию. Важное место в его творчестве занимают разного рода праздники, но не большие государственные, а локальные — семейные, сельские, городские.В 15.00 на этой же площадке пройдет открытая экскурсия по выставке «Люди должны быть разными». Здесь зрителю представлены 105 произведений 55 художников из коллекции музея-заповедника «Царицыно», собранных Вадимом Помещиковым в 1991-2004 годы. Помимо известных российских художников, представлены авторы из Белоруссии, Закавказья, Прибалтики, Украины.Структуру выставки задают базовые элементы бытия, объединенные в десять разделов: «Пространство», «Начало и конец», «Родина (потерянный рай)», «Изобилие», «Праздник», «Герой», «Любовь», «Празверь», «Советский миф», «Копии и пересказы».В воскресенье в 14.00 все желающие смогут посетить открытую экскурсию по Центру истории камнерезного дела. Сотрудники музея представят посетителям историю развития камнерезного дела на Урале с XVIII века до наших дней, расскажут о месторождениях самых необычных пород камня, познакомят с творчеством и проектами художника А. К. Денисова-Уральского. Кроме того, у участников экскурсии будет возможность в ходе мастер-класса сравнить, насколько трудоемким был труд мастеров-огранщиков 300 лет назад и в настоящее время.В воскресенье в 14.00 начнется открытая экскурсия по выставке «Столичная панорама» в здании центра «Эрмитаж-Урал». Масштабный выставочный проект включает в себя множество реалий, воспроизведенных в живописи, гравюре, скульптуре и фарфоре, непосредственно связанных со строящейся и развивающейся столицей Санкт-Петербургом с XVIII по начало XX столетия.Напомним, что выставочный центр «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 — спутник Государственного Эрмитажа и одновременно часть ЕМИИ — открылся в Екатеринбурге 1 июля 2021 года после масштабной реконструкции, которую выполнили специалисты компании «Атомстройкомплекс».Два раза в год главный музей России представляет здесь гастрольные выставки из своих коллекций. Экспозиция «Санкт-Петербург в произведениях XVIII — начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа», которая будет открыта для посетителей до конца июля, приурочена к 300-летию уральской столицы.Осенью этого года в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга из Северной столицы будет отправлена для проведения выставки серия произведений, посвященных Екатерине I и Петру Великому.