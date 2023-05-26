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В Музее ИЗО сегодня состоится лекция «Приквелы и сиквелы пермских богов»

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) сегодня пройдет лекция «Приквелы и сиквелы пермских богов». В ходе мероприятия сотрудники музея расскажут слушателям о предках и потомках пермской храмовой скульптуры, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

«В творчестве населения Урала есть место художественным произведениям, располагающимся на границах — традиционного искусства и проявления индивидуальности автора, мифологических истоков и евангельских сюжетов, личных воспоминаний и памяти о прародине. Где до сих пор живут коми-пермяцкие боги, не перешедшие в христианство?» — говорится в анонсе мероприятия.

В основу лекции положены материалы, собранные заведующим отделом наивного искусства ЕМИИ Андреем Бобрихиным в экспедициях по Волго-Камскому региону. Одна из спорных тем, в которой до сих пор остается много вопросов, посвящена происхождению пермских богов.

Лекция состоится 5 июля в 18.30 в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5.

Напомним, что здесь же до 30 июля открыта выставка «Спасенные боги. Деревянная скульптура из собрания Пермской государственной художественной галереи».
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