Музейный вояж

Изображения предоставлены пресс-службой ЕМИИ

В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) в ближайшие выходные, 1 и 2 июля, пройдет ряд экскурсий и культурных мероприятий для жителей и гостей города. Часть из них можно будет посетить всей семьей.Так, 1 июля в культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) на улице Вайнера, 11 пройдет семейный мастер-класс «Оттиски природы». На мероприятии посетители всех возрастов за один час смогут создать летнюю композицию с помощью акриловых красок и штампов с оттисками листвы и цветов. Также сотрудники музея Вероника Кравченко и Анастасия Лапина расскажут об истории появления гравюр и том, какие материалы можно использовать при изготовлении штампов в домашних условиях. Мастер-класс начнется в 12.00.В тот же день на площадке Музея наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) в 13.00 для горожан начнется открытая экскурсия по музею. В корпусе, расположенном на улице Розы Люксембург, 18, зрителям покажут художественные работы авторов-самоучек.«Наивное искусство становится ближе и понятней, когда лично знакомишься с художником, восстанавливаешь его биографию, собираешь личные документы, письма и мемуары. Ведь творчество наивных художников это переживание ими своей личной судьбы. Истории многих авторов нашего музея начинаются с трагических событий или с большой человеческой мечты, что зачастую определяет творческую манеру и выбор сюжетов», — говорится в анонсе мероприятия.Особое внимание получит биография художника Альберта Коровкина. В его жизни, полной горя из-за раскулачивания и репрессий предков, светлые тона — воспоминания о семье и уюте — затмевают общую тревожность настроений. Помогает Альберту Коровкину юмор и смелость, когда в 1970-1980-е годы он создает серию карикатурных изображений большевистских вождей. Автору удается отобразить свои переживания в самых разных художественных техниках — акварели и аппликации, живописи «под стеклом», гравюре и масляной живописи на досках-ковчегах, скульптуре из металла, дерева и стекла.В корпусе отечественного искусства ЕМИИ на улице Воеводина, 5 мероприятия выходного дня откроют экскурсии по выставке «Спасенные боги» 1 июля в 12.00. Также эта экскурсия пройдет 2 июля в то же время. Гостям музея продемонстрируют 83 деревянные скульптуры из собрания Пермской государственной художественной галереи. Деревянные изваяния церквей Пермского Прикамья создавались на рубеже XVIII-XX веков.«Дополняет экспозицию рассказ об истории формирования уникальной коллекции, являющейся крупнейшим собранием деревянной православной храмовой скульптуры на территории России. Выставка демонстрирует самые знаковые визуальные образы коллекции: фигуры Христа в темнице, Распятия, страстные ангельские чины, фигуры Бога-Саваофа и ангелов, апостольский чин и образы святых», — говорится в пригласительной аннотации к событию.В воскресенье в центре «Эрмитаж-Урал» в 12.00 состоится занятие «О вечной любви к животным». Посетить событие смогут дети старше шести лет. На мероприятии им расскажут об анимализме — жанре изображения животных. Кроме того, участники события узнают о том, кого прозвали «Птичьим Рафаэлем», в чем польза такой живописи, об известных художниках-анималистах и значимости тех или иных животных в их работах. Также на мастер-классе под руководством Анастасии Лапиной желающие смогут нарисовать свое любимое животное в необычном стиле.В тот же день в корпусе на улице Вайнера, 11 в 14.00 пройдет экскурсия по выставке «Столичная панорама». Зрителям покажут масштабный выставочный проект, связанный со строительством и развитием Северной столицы с XVIII до начала XX столетия. В частности, будут представлены произведения живописи, гравюры, скульптуры и фарфора.«На экскурсии познакомимся с жанром панорамы и ее различными видами, позволившими наиболее полно отобразить величественный образ столицы за два столетия. Благодаря живописным и графическим произведениям, представленным на выставке, проследим как менялся облик Санкт-Петербурга от эпохи правления Петра I до Николая II. Опираясь на образы городских типажей, запечатленные Х.-Г. Шенбергом, соприкоснемся с жизнью людей, населяющих улицы столицы. Рассмотрим модели памятников, воздвигнутых в память об исторических личностях, связанных с историей города. Полюбуемся на изящество произведений Императорского фарфорового завода и прогуляемся по Невскому проспекту времен правления Николая I», — сообщается в анонсе на сайте ЕМИИ.Также в воскресенье на площадке Музея наива в 13.00 состоится лекция «Хатынки и звирынки». На ней посетителям расскажут о работах художниц Марии Примаченко и Анастасии Рак. Первая выставка Анастасии Рак была организована ее детьми, когда ей было 68 лет. Ее работы выставлялись в Париже в Музее человека. Сюжеты ее картин — это воспоминания о детстве и молодости, сельские праздники и видовые картины. Полотна автора созданы в уникальной технике подстекольной живописи.«Яркие и причудливые работы Марии Примаченко показали на республиканской выставке народного искусства, а затем отправили в Париж — на Всемирную выставку 1937 года. Там их увидел Пабло Пикассо, который сказал, что «преклоняется перед талантом этой гениальной художницы». Позже картины Примаченко оценил и Марк Шагал. В 1960-е началась новая волна популярности Примаченко — благодаря статье Юрия Роста в «Комсомолке». Журналист побывал в Болотне и написал очерк о художнице, потом много ей помогал и даже устроил ее выставку в Москве. В 1988 году художница стала народным художником УССР. Картины этих самобытных художниц, обладающих фольклорным мировосприятием, редко можно увидеть на выставках, их крайне мало в музеях России», — сообщается в анонсе лекции.Там же 2 июля в 15.00 проведет открытую экскурсию по выставке «Люди должны быть разными» заведующий отделом наивного искусства Андрей Бобрихин. В экспозиции представлено 105 произведений 55 художников из Белоруссии, Закавказья, Прибалтики, Украины и других стран. Произведения искусства собраны в период с 1991 по 2004 год и привезены из коллекции музея-заповедника «Царицыно».«Свобода от влияния канонов сочетается у наивных авторов со стремлением ограничить круг сюжетов лишь самыми важными для большинства людей событиями и явлениями. Именно базовые элементы бытия и задают структуру выставки, которая состоит из десяти разделов: «Пространство», «Начало и конец», «Родина (потерянный рай)», «Изобилие», «Праздник», «Герой», «Любовь», «Празверь», «Советский миф», «Копии и пересказы». Зрители пройдут с куратором выставки, поэтапно раскрывая смысл каждого раздела, и знакомясь с культовыми авторами экспозиции», — сообщается в анонсе мероприятия.В тот же день в 14.00 проведут экскурсию сотрудники Центра истории камнерезного дела (входит в состав ЕМИИ), расположенного на улице Пушкина, 5. Участникам мероприятия представят историю развития камнерезного дела на Урале с XVIII века до наших дней, а также расскажут о месторождениях самых необычных пород камня. Кроме того, все желающие смогут побыть в роли мастеров-огранщиков и принять участие в небольшом мастер-классе по обработке камня.Уточнить информацию и записаться на событие можно по телефону +73432909026.