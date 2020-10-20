M2M или межмашинное общение: как бизнесу автоматизировать рутину

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«МегаФон»: На Среднем Урале более чем на 30% увеличился спрос на интернет вещей

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2020. В Свердловской области в этом году предприятия активно переводят на дистанционный ...

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«МегаФон»: Уральские работодатели переходят на удаленное управление

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2015. На Урале появился новый тренд в управлении бизнесом: все больше предприятий региона ...