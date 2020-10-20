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M2M или межмашинное общение: как бизнесу автоматизировать рутину

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2025. Среди российского бизнеса продолжает расти интерес к услугам M2M. По данным аналитиков и участников рынка, спрос на инструменты для межмашинного взаимодействия будет усиливаться. В Свердловской области предприниматели также стали чаще обращаться к M2M. К примеру, за прошлый год спрос только на сервисы оператора T2 в регионе вырос почти в два раза в сравнении с 2023 годом. В то же время, M2M еще не является массово известной технологией. Расскажем, что такое M2M и как общение роботов может сэкономить деньги бизнесу.

M2M или межмашинное общение: как бизнесу автоматизировать рутину

М2М — machine-to-machine или «от устройства к устройству». Этим термином описывается процесс обмена данными между устройствами, т.е. «диалог» между ними без посредничества человека. Подключить к сервису M2M можно даже чайник, если у него будет разъем для SIM-карты. Применяют технологию чаще всего для:

1. Автоматизации системы контроля. Можно настроить автоматический сбор и анализ данных с устройств. Например, можно следить, как часто пользуются аппаратом.

2. Повышения прозрачности действий. С помощью M2M отследить перемещения сотрудников становится проще, как и контролировать их взаимодействие с другими устройствами.

3. Мониторинга поломок и сбоев. М2М может получать сигналы о неисправности от устройств. Благодаря этому можно оперативно устранять поломки.

Пример. В Свердловской области к сервису M2M от T2 обратился владелец около 100 вендинговых кофейных аппаратов, которые установлены в разных точках города. Чтобы отслеживать их исправность и динамику продаж, предприниматель установил в аппараты SIM-карты. В противном случае, ему нужно было бы самостоятельно заниматься мониторингом работы каждого устройства или нанимать для этого сотрудников, тратя либо время, либо деньги. С помощью M2M он смог делегировать роботу процесс мониторинга работы аппаратов. Вендинговые устройства сами передают M2M-сервису данные о статистике покупок, активности применения аппаратов и их исправности.

В России технология M2M востребована не только в торговле или на производстве, но и во многих других сферах. Например, среди банков, транспортных и логистических компаний. В медицине M2M применяют для автоматизации сбора данных в больницах и развития телемедицины. В Свердловской области, по данным T2, наибольший спрос к M2M в энергетике, транспорте и среди малого предпринимательства — владельцев частных охранных предприятий, магазинов, вендинговых аппаратов.

Примеры применения технологии:

1. Энергетические компании используют сервисы M2M уже на этапе установок счетчиков в многоквартирных домах. Так, один из клиентов T2 из этой отрасли применяет «умное» оборудование для дистанционного сбора показаний с приборов учета и контроля за их исправностью.

2. В транспортной сфере технология нужна для мониторинга системы по безналичному оплату проезда. Например, на Урале сервис подключают компании, которые устанавливают и обслуживают устройства для оплаты, чтобы получать статистику их активности.

Руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса МР «Урал» T2 Татьяна Филиппова:

«M2M — логичное продолжение развития систем цифровизации и автоматизации бизнеса. Сначала «умные» сервисы только помогали предпринимателям вести дела, а сегодня они способны полностью взять на себя рутинные процессы, на которые раньше приходилось тратить время, силы и, главное, деньги. В то же время, позиция T2 — инструменты должны быть не только полезными, но и удобными. Поэтому мы предлагаем клиентам специализированную платформу “M2M Система”. С помощью нее можно управлять SIM картами и устройствами, к которым они подключены, получать оповещения и отчетность. В итоге вы получаете упорядоченный инструмент для работы и управления М2М-устройствами».

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