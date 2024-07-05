Бизнес в цифре: как телеком-сервисы помогают предпринимателям повышать продажи и находить сотрудников

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УрБК, Екатеринбург, 15.10. 2024. Мобильный оператор T2 проанализировал основные тренды развития рынка услуг для бизнеса. Малый и средний бизнес Екатеринбурга активно ищет инструменты для сокращения издержек. Чаще всего к телеком-услугам обращаются компании из сферы услуг, торговли и HoReCa.Сегодня инструменты цифровизации и автоматизации бизнес-процессов используют не только гиганты рынка, но и индивидуальные предприниматели и небольшие компании. Это стало возможным благодаря тому, что решения для бизнеса стали значительно доступнее и удобнее, чем еще несколько лет назад. В 2024 году предприниматели стали на 20% чаще обращаться к Т2 для оптимизации бизнес-процессов по сравнению с прошлым годом. Совместно с B2B-дирекцией мобильного оператора T2 редакция УрБК выделила основные тренды в использовании диджитал-инструментов малым и средним бизнесом Свердловской области.Во-первых, бизнес стал реже проводить офлайн-встречи с партнерами и клиентами, предпочитая обсуждать деловые вопросы онлайн. Согласно статистике, более 50% корпоративных клиентов T2 из бизнес-сегмента предпочитают решать вопросы в формате видеоконференции, переписки в мессенджерах или голосовых сообщений. Сегодня решения для дистанционного общения работают стабильно и позволяют сэкономить время сотрудников и ресурсы компании.Поэтому все чаще становится востребованной корпоративная мобильная связь с подключенными пакетами голосовой связи и мобильного интернета.Во-вторых, в условиях дефицита кадров бизнес находится в поисках новых диджитал-решений для поиска сотрудников. На фоне этого одним из наиболее востребованных инструментов у бизнес-клиентов T2 стал HR-таргет: в 2024 году спрос на него вырос более чем в два раза. Услуга HR-таргета используется для проведения SMS-рассылки с предложением о трудоустройстве среди целевой аудитории вакансии. Список рассылки определяется возрастом, локацией проживания и другими критериями абонента. При этом все данные обезличенные.В-третьих, малый и средний бизнес стал чаще использовать диджитал-каналы для проведения рекламных кампаний. Востребованной услугой становится SMS-таргет, которым раньше в основном пользовался только крупный бизнес. Однако сейчас инструмент стал более доступным. Так, один из клиентов T2, который занимается доставкой суши и роллов, смог повысить продажи благодаря SMS-таргету. В личном кабинете сервиса онвыбрал параметры своей целевой аудитории, а затем провел рекламную SMS-рассылку, где рассказал о предложениях и промокодах. По итогу кампании количество заказов на доставку выросло.В-четвертых, цифровые инструменты МСП использует для автоматизации рабочих процессов и уменьшения издержек, что позволяет снижать затраты компании и нагрузку на сотрудников. Например, на сегодняшний день бизнес активно использует корпоративную АТС, которая управляет всеми входящими вызовами. Такая услуга у Т2 не требует физической организации собственной АТС. Соответствующая система технически сложна, для ее создания нужны квалифицированные сотрудники, а делегирование управления АТС позволяет сэкономить, сохраняя при этом клиентов.К примеру, в T2 обратилась торговая оптово-розничная компания, которой АТС была необходима для оценки качества работы менеджеров отдела продаж и дальнейшего улучшения работы с клиентами. Благодаря записи звонков бизнес-клиент получил возможность оценивать разговоры своих сотрудников с покупателями и быстро решать спорные ситуации.Физическая организация собственной АТС всегда требует больших затрат и технологической подготовки, а цифровое решение услуг АТС T2 доступно любым компаниям.«Управление бизнесом было и будет сопряжено с вызовами: нужно найти клиентов, не уступить конкурентам и стараться масштабироваться. В то же время кризисные экономические ситуации в масштабах региона, страны или мира повышают число рисков. Сегодня предприниматели не могут быть сконцентрированы только на ключевых бизнес-процессах, потому что должны решать непредвиденные, но важные задачи. К ним можно отнести поиск сотрудников в условиях растущего дефицита кадров. Вести дела в таких условиях непросто, особенно малому и среднему бизнесу. Чтобы не войти в зону турбулентности, предприниматели все чаще обращаются к диджитал-инструментам, которые помогают цифровизовать и автоматизировать рабочие процессы. В Свердловской области у предпринимателей наиболее большой спрос на такие сервисы от T2, как HR-таргет и корпоративная АТС, которые на деле доказывают свою эффективность», — отмечает руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса МР «Урал» T2 Татьяна Филиппова.