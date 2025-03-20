УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:20

Как цифровые сервисы помогают бизнесу на Урале: кейсы от первых лиц

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2025. Бизнес Свердловской области активно внедряет в работу цифровые инструменты и сервисы. Мобильный оператор T2 сообщал, что спрос на ряд его B2B-продуктов год к году вырос более чем на 100%. Эти продукты помогают компаниям находить клиентов, сотрудников и оптимизировать процессы. Собрали истории первых лиц компаний о том, что изменилось после подключения услуг.

Как цифровые сервисы помогают бизнесу на Урале: кейсы от первых лиц
Фото: Shutterstock/ автор TippaPatt

Как настроить централизованный сбор данных с тысяч устройств

Компания: АО «Нижнетагильская Энергосбытовая компания».

АО «НТЭСК» поставляет электроэнергию для более чем 130 тысяч клиентов в Нижнем Тагиле, Невьянске и Горноуральском городском округе Свердловской области. Компания решила построить интеллектуальную систему учета, которая будет автоматически собирать точные и детализированные данные о потреблении жителями электроэнергии. Благодаря ней клиентам не нужно самостоятельно передавать показания счетчиков. Кроме того, через личный кабинет они могут следить за потреблением и стоимостью электроэнергии, оптимизируя ее расход.

Только в 2025 году компания планирует установить 8 200 «умных» приборов учета. Для того, чтобы система без перебоев работала с большими объемами данных, нужна уверенная связь между устройствами, передающими информацию друг другу. Компания начала искать оператора, который занимается передачей данных по технологии M2M.

М2М — этим термином описывается процесс обмена данными между устройствами, т.е. «диалог» между ними без участия человека. Подключить к сервису M2M можно даже чайник, если у него будет разъем для SIM-карты.

«К выбору партнера мы подошли серьезно — переговоры вели со всеми операторами в области. Мы смотрели на технические возможности, на качество сети передачи данных. Конечно, были важны и гибкая тарифная политика, приемлемая стоимость услуг. По итогу конкурсной процедуры мы заключили договор с Т2», — рассказал генеральный директор АО «НТЭСК» Сергей Московкин.

Первую партию SIM-карт компания получила уже через месяц, и проект был запущен в срок. Качество связи T2 позволило наладить бесперебойное «общение» между M2M-устройствами, поэтому компания решила продолжить сотрудничество. Сергей Московкин отметил, что проект создания интеллектуальной системы учета займет не один год, и ежегодно планируется вводить в эксплуатацию порядка 10 000 новых устройств с SIM-картами T2.

Как за несколько недель закрыть потребность в клиентах

Компания: Курсы программирования Morozas.

Образовательный проект специализируется на курсах и интенсивах по программированию для школьников 10–16 лет. В начале года Morozas нужно было оперативно набрать три группы для интенсивов, но такие классические каналы продвижения как таргетированная реклама и публикации в медиа не давали быстрого результата. В поисках более точного и действенного инструмента команда проекта узнала про SMS-Таргет от T2.

SMS-Таргет — инструмент для проведения персонализированных и целевых SMS-рассылок для конкретных групп пользователей. Более 120 параметров для поиска целевой аудитории помогают найти клиентов, потенциально заинтересованных в том или ином продукте, услуге, акции.

В Morozas решили запустить рассылку для привлечения родителей школьников, проживающих в том же районе, где проводятся интенсивы. В итоге все три группы были укомплектованы за три недели, а за счет возросшего интереса к курсам команда Morozas сформировала лист ожидания на следующий поток.

«Результат превзошел ожидания — сервис продемонстрировал высокую эффективность при минимальных затратах времени. SMS-Таргет особенно полезен для локального бизнеса, кому важно быстро достучаться до своей целевой аудитории — без сложной настройки и затрат на широкомасштабную рекламу», — отметил руководитель Morozas Сергей Морозов.

Какие сервисы помогают расти малому бизнесу

Компания: «Территория эстетики»

Бизнес является одновременно салоном красоты с косметическими услугами и образовательным центром для мастеров в сфере beauty. После открытия компания поставила перед собой важные задачи, решение которых помогло бы масштабировать бизнес. Первой задачей было привлечь клиентов из ближайших к салону красоты ЖК, для чего нужна таргетированная реклама, и «Территория эстетики» решила попробовать SMS-Таргет от T2.

Бизнес быстро подключился к сервису и запустил рекламную кампанию для привлечения клиентов в салон красоты. Сейчас «Территория эстетики» видит потенциал инструмента в поиске учеников образовательного центра и планирует запустить новую кампанию.

«Второй важной задачей была организация системы приема звонков. Мы малый бизнес, у нас сотрудники одновременно и администраторы, и мастера. Из-за этого бывали случаи, когда мы не успевали ответить на звонки, теряли клиентов. После того, как подключили SMS-Таргет, узнали, что у T2 есть «Корпоративная АТС». Получилось оперативно подключить сервис, потом оттачивали работу с АТС: настраивали переадресацию, длительность вызовов. Очень быстро почувствовали эффект, проблема с пропущенными клиентами решилась»,— поделилась директор «Территории эстетики» Екатерина Федулова.

«Корпоративная АТС» — умная телефония от T2. Инструмент помогает не терять звонки за счет их автоматического распределения между сотрудниками. Сервис также может записывать и анализировать телефонные разговоры и помогает оптимизировать бизнес-процессы за счет синхронизации с CRM.

Реклама. Рекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280, ERID: 2VtzqwBAG58
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.03.2025 M2M или межмашинное общение: как бизнесу автоматизировать рутину

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2025. Среди российского бизнеса продолжает расти интерес к услугам M2M. По данным аналитиков ...

19.12.2024 В Свердловской области за год вырос спрос бизнеса на виртуальные АТС

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2024. В 2024 году бизнес Свердловской области стал активнее подключать виртуальные ...

13.11.2024 Уральские предприниматели рассказали, как справляются с вызовами с помощью диджитал-инструментов

УрБК, 13.11.2024. Нехватка кадров, пропущенные звонки от клиентов и упущенные продажи, высокая стоимость привычных ...

15.10.2024 Бизнес в цифре: как телеком-сервисы помогают предпринимателям повышать продажи и находить сотрудников

УрБК, Екатеринбург, 15.10. 2024. Мобильный оператор T2 проанализировал основные тренды развития рынка услуг для ...

29.01.2019 Уральский бизнес за два года отправил 18 млн «умных» sms с помощью сервиса «МегаФон.Таргет»

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2019. За последние два года уральские компании отправили более 18 млн «умных» sms благодаря ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (524)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.