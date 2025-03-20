Как цифровые сервисы помогают бизнесу на Урале: кейсы от первых лиц

Фото: Shutterstock/ автор TippaPatt

Реклама. Рекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280, ERID: 2VtzqwBAG58

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2025. Бизнес Свердловской области активно внедряет в работу цифровые инструменты и сервисы. Мобильный оператор T2 сообщал, что спрос на ряд его B2B-продуктов год к году вырос более чем на 100%. Эти продукты помогают компаниям находить клиентов, сотрудников и оптимизировать процессы. Собрали истории первых лиц компаний о том, что изменилось после подключения услуг.АО «Нижнетагильская Энергосбытовая компания».АО «НТЭСК» поставляет электроэнергию для более чем 130 тысяч клиентов в Нижнем Тагиле, Невьянске и Горноуральском городском округе Свердловской области. Компания решила построить интеллектуальную систему учета, которая будет автоматически собирать точные и детализированные данные о потреблении жителями электроэнергии. Благодаря ней клиентам не нужно самостоятельно передавать показания счетчиков. Кроме того, через личный кабинет они могут следить за потреблением и стоимостью электроэнергии, оптимизируя ее расход.Только в 2025 году компания планирует установить 8 200 «умных» приборов учета. Для того, чтобы система без перебоев работала с большими объемами данных, нужна уверенная связь между устройствами, передающими информацию друг другу. Компания начала искать оператора, который занимается передачей данных по технологии M2M.«К выбору партнера мы подошли серьезно — переговоры вели со всеми операторами в области. Мы смотрели на технические возможности, на качество сети передачи данных. Конечно, были важны и гибкая тарифная политика, приемлемая стоимость услуг. По итогу конкурсной процедуры мы заключили договор с Т2», — рассказал генеральный директор АО «НТЭСК» Сергей Московкин.Первую партию SIM-карт компания получила уже через месяц, и проект был запущен в срок. Качество связи T2 позволило наладить бесперебойное «общение» между M2M-устройствами, поэтому компания решила продолжить сотрудничество. Сергей Московкин отметил, что проект создания интеллектуальной системы учета займет не один год, и ежегодно планируется вводить в эксплуатацию порядка 10 000 новых устройств с SIM-картами T2.Курсы программирования Morozas.Образовательный проект специализируется на курсах и интенсивах по программированию для школьников 10–16 лет. В начале года Morozas нужно было оперативно набрать три группы для интенсивов, но такие классические каналы продвижения как таргетированная реклама и публикации в медиа не давали быстрого результата. В поисках более точного и действенного инструмента команда проекта узнала про SMS-Таргет от T2.В Morozas решили запустить рассылку для привлечения родителей школьников, проживающих в том же районе, где проводятся интенсивы. В итоге все три группы были укомплектованы за три недели, а за счет возросшего интереса к курсам команда Morozas сформировала лист ожидания на следующий поток.«Результат превзошел ожидания — сервис продемонстрировал высокую эффективность при минимальных затратах времени. SMS-Таргет особенно полезен для локального бизнеса, кому важно быстро достучаться до своей целевой аудитории — без сложной настройки и затрат на широкомасштабную рекламу», — отметил руководитель Morozas Сергей Морозов.«Территория эстетики»Бизнес является одновременно салоном красоты с косметическими услугами и образовательным центром для мастеров в сфере beauty. После открытия компания поставила перед собой важные задачи, решение которых помогло бы масштабировать бизнес. Первой задачей было привлечь клиентов из ближайших к салону красоты ЖК, для чего нужна таргетированная реклама, и «Территория эстетики» решила попробовать SMS-Таргет от T2.Бизнес быстро подключился к сервису и запустил рекламную кампанию для привлечения клиентов в салон красоты. Сейчас «Территория эстетики» видит потенциал инструмента в поиске учеников образовательного центра и планирует запустить новую кампанию.«Второй важной задачей была организация системы приема звонков. Мы малый бизнес, у нас сотрудники одновременно и администраторы, и мастера. Из-за этого бывали случаи, когда мы не успевали ответить на звонки, теряли клиентов. После того, как подключили SMS-Таргет, узнали, что у T2 есть «Корпоративная АТС». Получилось оперативно подключить сервис, потом оттачивали работу с АТС: настраивали переадресацию, длительность вызовов. Очень быстро почувствовали эффект, проблема с пропущенными клиентами решилась»,— поделилась директор «Территории эстетики» Екатерина Федулова.