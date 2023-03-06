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Вчера, 12:22

В Челябинской области 7,4% жителей получают зарплату выше 100 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 20.11.2023. В Челябинской области 7,4% жителей получают зарплату более 100 тыс. руб. в месяц. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

Помимо этого, доля работников, получающих зарплату ниже 20 тыс. руб., в Челябинской области составила 12,7%. Среди регионов Уральского федерального округа по этому показателю она заняла предпоследнее место. Меньшая доля низкооплачиваемых работников выявлена в Свердловской (10,4%) и Тюменской (8%) областях, ХМАО (0,7%) и ЯНАО (0,4%). Большая — в Курганской области (20,6%).

Что касается диапазона типовых зарплат в регионе, на Южном Урале он составляет 27-58 тыс. руб.
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