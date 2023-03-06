В Челябинской области 7,4% жителей получают зарплату выше 100 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. В Свердловской области 9,7% жителей получают зарплату более 100 тыс. руб. в месяц. Об ...06.03.2023 Бензин марки АИ-92 на Южном Урале за год подешевел на 2%
УрБК, Челябинск, 06.03.2023. В Челябинской области на чистую среднюю зарплату можно купить 983 литра бензина марки ...02.12.2019 Более 14% населения Южного Урала получают зарплату ниже 15 тыс. рублей в месяц
УрБК, Челябинск, 02.12.2019. В Челябинской области 14,5% населения получают зарплату ниже 15 тыс. руб. в месяц. Об этом ...03.12.2018 В Свердловской области почти 19% жителей получают зарплату ниже 15 тысяч рублей в месяц
Свердловская область заняла 25 место в рейтинге регионов по уровню зарплат, составленном РИА «Рейтинг». Как указано в ...03.12.2018 В Свердловской области почти 19% жителей получают зарплату ниже 15 тысяч рублей в месяц
УрБК, Москва, 03.12.2018. Свердловская область заняла 25 место в рейтинге регионов по уровню зарплат, составленном РИА ...