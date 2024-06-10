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Челябинская область заняла 14 место в общероссийском рейтинге регионов по социально-экономическому положению

УрБК, Челябинск, 11.06.2024. Челябинская область вошла в топ-15 по социально-экономическому положению среди регионов России, заняв 14 место (66 баллов). По сравнению с предыдущим годом она опустилась на два пункта в рейтинге.

Рейтинг был составлен РИА «Новости» на основе данных Росстата, Минфина, Казначейства и Центробанка. Для его составления эксперты свели воедино показатели масштаба и эффективности экономики, бюджетной и социальной сфер.

Челябинскую область обошли такие регионы, как Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, ЯНАО и ХМАО, Краснодарский и Красноярский края, а также Свердловская, Ростовская, Тюменская и Нижегородская области. На последних местах в рейтинге оказались республики Тыва и Ингушетия, Еврейская автономная область, а также Калмыкия и Карачаево-Черкесия.

Отметим, что Свердловская область заняла в рейтинге шестое место, улучшив свои показатели по сравнению с предыдущим периодом на два пункта.
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