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Челябинская область находится на 37 месте в РФ по доходам населения

УрБК, Челябинск, 02.07.2024. Челябинская область заняла 37 место в рейтинге регионов России по доходам населения, который опубликовало РИА «Новости».

Отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг на Южном Урале составило 1,73.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ (3,96), последнее —Республика Ингушетия (1,1). Отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в Свердловской области составило 2,02, в Курганской —1,43, в Тюменской — 1,73, в ХМАО — 2,44.

Ранее УрБК писал, что Южный Урал вошел в топ-15 рейтинга по социально-экономическому положению среди регионов России. Рейтинг был составлен РИА «Новости» на основе данных Росстата, Минфина, Казначейства и Центробанка. Для его создания эксперты свели воедино показатели масштаба и эффективности экономики, бюджетной и социальной сфер.
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