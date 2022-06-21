Челябинская область находится на 37 месте в РФ по доходам населения

Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов России по доходам населения, который опубликовало РИА ...Вчера, 14:23 Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов по доходам населения
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов России по доходам населения, ...21.06.2022 Челябинская область заняла 36 место в рейтинге регионов по уровню доходов населения
УрБК, Челябинск, 21.06.2022. Челябинская область заняла 36 место в рейтинге регионов по уровню доходов населения, ...20.06.2022 Свердловская область заняла 12 место в рейтинге регионов по уровню доходов населения
Свердловская область заняла 12 место в рейтинге регионов по уровню доходов населения, который составило РИА «Новости». ...20.06.2022 Свердловская область заняла 12 место в рейтинге регионов по уровню доходов населения
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2022. Свердловская область заняла 12 место в рейтинге регионов по уровню доходов населения, ...