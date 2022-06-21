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Вчера, 15:05

Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов по доходам населения

Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов России по доходам населения, который опубликовало РИА «Новости».

Отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг на Среднем Урале составило 2,02.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ (3,96), последнее — Республика Ингушетия (1,1).

Отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в Челябинской области составило 1,73, в Курганской —1,43, в Тюменской — 1,73, в ХМАО — 2,44.
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