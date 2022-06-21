Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов по доходам населения

УрБК, Челябинск, 21.06.2022. Челябинская область заняла 36 место в рейтинге регионов по уровню доходов населения, ...

Челябинская область заняла 36 место в рейтинге регионов по уровню доходов населения

Свердловская область заняла 12 место в рейтинге регионов по уровню доходов населения

Свердловская область заняла 12 место в рейтинге регионов по уровню доходов населения, который составило РИА «Новости». ...