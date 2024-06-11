Свердловская область вошла в топ-10 регионов РФ в рейтинге эффективности промышленной политики

УрБК, Челябинск, 11.06.2024. Челябинская область вошла в топ-15 по социально-экономическому положению среди регионов ...10.06.2024 Свердловская область заняла шестое место в общероссийском рейтинге регионов по социально-экономическому положению
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. Свердловская область заняла 6 место, набрав 76 баллов в рейтинге регионов по ...25.12.2023 Свердловская область заняла 7-е место в итоговом рейтинге регионов РФ
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. Свердловская область заняла 7-е место (61,681 балла) в итоговом рейтинге регионов РФ, ...22.03.2016 Свердловская область заняла последнее место в экологическом рейтинге регионов России
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2016. Свердловская область заняла 85 место в экологическом рейтинге регионов России, который ...06.12.2013 Свердловская область заняла седьмое место в рейтинге по созданию высокопроизводительных рабочих мест
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2013. Свердловская область заняла седьмое место в общероссийском рейтинге по уровню создания ...