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Вчера, 12:24

Свердловская область вошла в топ-10 регионов РФ в рейтинге эффективности промышленной политики

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. В ходе Международной промышленной выставки ИННОПРОМ были озвучены результаты рейтинга эффективности реализации промышленной политики регионов России. Свердловская область заняла девятое место, пишет пресс-служба полномочного представителя президента РФ по УрФО Владимира Якушева.

В топ-10 рейтинга попали два региона УрФО. Челябинская область заняла седьмое место, Свердловская область — девятое. По словам В. Якушева, в регионах измерялись результаты наращивания объемов производства, импортозамещения и достижения технологического суверенитета.

«Промышленный сектор Уральского федерального округа не только показывает свою устойчивость в условиях беспрецедентных вызовов, с которыми сталкивается наша страна на протяжении последних лет, но и демонстрирует значительный потенциал для роста», — подчеркнул полпред.

Стоит отметить, что ранее Свердловская область заняла шестое место в общероссийском рейтинге регионов по социально-экономическому положению по версии РИА «Новости». Средний Урал в этом году обошли такие регионы, как Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и ХМАО.
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