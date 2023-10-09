Южный Урал занял 26-е место в итоговом рейтинге российских регионов

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. Свердловская область заняла 7-е место (61,681 балла) в итоговом рейтинге регионов РФ, ...09.10.2023 Южный Урал занял предпоследнее место среди регионов УрФО по материальному благополучию населения
УрБК, Челябинск, 09.10.2023. Челябинская область получила 39,5 балла в рейтинге регионов РФ по материальному ...16.05.2023 Челябинская область опустилась на одну позицию в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ
УрБК, Челябинск, 16.05.2023. Челябинская область заняла 14-е место в рейтинге социально-экономического положения ...16.05.2022 Южный Урал поднялся на шесть строчек в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ
УрБК, Челябинск, 16.05.2022. По итогам 2021 года Челябинская область заняла 13-е место среди 85 российских регионов в ...15.02.2021 Южный Урал занял 25-е место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни
УрБК, Челябинск, 15.02.2021. Челябинская область по итогам 2020 года заняла в рейтинге качества жизни российских ...