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Вчера, 12:21

Южный Урал занял 26-е место в итоговом рейтинге российских регионов

УрБК, Челябинск, 25.12.2023. Челябинская область заняла 26-е место (53,791 балла) в итоговом рейтинге регионов РФ, подготовленном РИА «Новости».

Среди регионов Уральского федерального округа Челябинская область заняла пятое место рейтинга. Выше нее в этом списке расположились Тюменская область (59,876 балла), ЯНАО (61,378), Свердловская область (61,681) и ХМАО (65,030). Ниже — Курганская область (37,681).

Отметим, что рейтинговый балл в исследовании — это среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в 2023 году по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.
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