Южный Урал занял 26-е место в итоговом рейтинге российских регионов

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. Свердловская область заняла 7-е место (61,681 балла) в итоговом рейтинге регионов РФ, ...

Свердловская область заняла 7-е место в итоговом рейтинге регионов РФ

УрБК, Челябинск, 09.10.2023. Челябинская область получила 39,5 балла в рейтинге регионов РФ по материальному ...

Южный Урал занял предпоследнее место среди регионов УрФО по материальному благополучию населения

УрБК, Челябинск, 16.05.2023. Челябинская область заняла 14-е место в рейтинге социально-экономического положения ...

Челябинская область опустилась на одну позицию в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ

Южный Урал поднялся на шесть строчек в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ

УрБК, Челябинск, 16.05.2022. По итогам 2021 года Челябинская область заняла 13-е место среди 85 российских регионов в ...