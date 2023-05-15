Свердловская область вошла в топ-10 рейтинга регионов РФ по рынку труда

Свердловская область заняла седьмое место в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ. Об этом говорится ...15.05.2023 Средний Урал занял седьмое место в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Свердловская область заняла седьмое место в рейтинге социально-экономического положения ...16.05.2022 Свердловская область заняла 7-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ
По итогам 2021 года Свердловская область заняла 7-е место среди 85 российских регионов в рейтинге ...16.05.2022 Свердловская область заняла 7-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2022. По итогам 2021 года Свердловская область заняла 7-е место среди 85 российских регионов ...08.10.2014 Свердловская область вошла в десятку инновационных регионов России
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2014. Свердловская область заняла седьмое место среди регионов-лидеров с высоким уровнем ...