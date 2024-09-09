Свердловская область вошла в топ-5 рейтинга по рынку труда

Материалы по теме

Свердловская область вошла в топ-10 рейтинга регионов РФ по ситуации на рынке труда

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. Свердловская область заняла седьмое место рейтинга регионов РФ по ситуации на рынке ...

Свердловская область вошла в топ-10 рейтинга регионов РФ по рынку труда

Свердловская область получила 75,7 балла из 100 возможных в рейтинге регионов РФ по рынку труда по итогам 2022 года. Об ...

Свердловская область вошла в топ-10 рейтинга регионов РФ по рынку труда

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. Свердловская область получила 75,7 балла из 100 возможных в рейтинге регионов РФ по ...

Свердловская область не попала в топ-10 рейтинга регионов с лучшей ситуацией на рынке труда

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2021. Свердловская область заняла 11 место в рейтинге регионов РФ по уровню индекса рынка ...

Свердловская область не попала в топ-10 рейтинга регионов РФ с самой благополучной ситуацией на рынке труда

В Свердловской области в 2018 году индекс рынка труда составил 66,4 балла, что на 4,2% выше уровня предыдущего года. Об ...