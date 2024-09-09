УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:31

Свердловская область вошла в топ-5 рейтинга по рынку труда

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2025. Свердловская область вошла в топ-5 рейтинга по рынку труда по итогам 2024 года. Балл региона составил 86,56, говорится в материалах РИА Новости.

В Свердловской области, как в регионе-лидере, отмечается высокий уровень социально-экономического развития. Здесь зафиксирован низкий показатель безработицы, высокая зарплата и большая емкость труда. Лидеры списка: Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан. Аутсайдерами рейтинга стали регионы Северного Кавказа.

При расчете рейтинга были проанализированы восемь индикаторов, отражающих состояние рынка труда в исследуемом регионе. Эти показатели включают уровень заработной платы, уровень занятости, условия труда и емкость рынка труда. Более высокий рейтинговый балл свидетельствует о более благоприятной ситуации на рынке труда конкретного региона. Диапазон возможных значений рейтингового балла составляет от 100 (максимально благоприятная ситуация) до 1 (минимально благоприятная ситуация).

Аналитики отмечают, что результаты исследования демонстрируют улучшение ситуации на рынке труда для работников в целом по стране в 2024 году. Среднее значение рейтингового балла по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 4,57 пункта, а диапазон изменения составил от 98,04 до 6,73 пункта.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.09.2024 Свердловская область вошла в топ-10 рейтинга регионов РФ по ситуации на рынке труда

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. Свердловская область заняла седьмое место рейтинга регионов РФ по ситуации на рынке ...

28.08.2023 Свердловская область вошла в топ-10 рейтинга регионов РФ по рынку труда

Свердловская область получила 75,7 балла из 100 возможных в рейтинге регионов РФ по рынку труда по итогам 2022 года. Об ...

28.08.2023 Свердловская область вошла в топ-10 рейтинга регионов РФ по рынку труда

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. Свердловская область получила 75,7 балла из 100 возможных в рейтинге регионов РФ по ...

06.09.2021 Свердловская область не попала в топ-10 рейтинга регионов с лучшей ситуацией на рынке труда

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2021. Свердловская область заняла 11 место в рейтинге регионов РФ по уровню индекса рынка ...

09.09.2019 Свердловская область не попала в топ-10 рейтинга регионов РФ с самой благополучной ситуацией на рынке труда

В Свердловской области в 2018 году индекс рынка труда составил 66,4 балла, что на 4,2% выше уровня предыдущего года. Об ...

Популярные новости
12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России
Архив новостей
Сентябрь 2025 (233)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.