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Вчера, 17:44

Южный Урал занял четвертое место рейтинга среди регионов УрФО по ситуации на рынке труда

УрБК, Челябинск, 09.09.2024. Челябинская область получила 76,39 балла из 100 возможных в рейтинге регионов РФ по ситуации на рынке труда по итогам 2023 года. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

Среди регионов Уральского федерального округа Челябинская область заняла четвертое место по ситуации на рынке труда. Выше нее в этом списке расположились Свердловская (82,03 балла) и Тюменская (79,78) области, а также ХМАО (77,58). Ниже — Курганская область (57,92) и ЯНАО (57,72).

Отметим, что Южный Урал повысил свой результат по сравнению с 2022 годом, когда он составлял 70,5 балла.

Уточняется, что при расчете рейтинга были проанализированы восемь показателей, характеризующих положение в исследуемой области, которые включают уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.
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