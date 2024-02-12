Южный Урал занял четвертое место рейтинга среди регионов УрФО по ситуации на рынке труда

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. Свердловская область заняла седьмое место рейтинга регионов РФ по ситуации на рынке ...12.02.2024 Южный Урал занял четвертое место рейтинга по качеству жизни среди регионов УрФО
УрБК, Челябинск, 12.02.2024. Челябинская область заняла 20-е место в рейтинге российских регионов по качеству жизни по ...25.12.2023 Южный Урал занял 26-е место в итоговом рейтинге российских регионов
УрБК, Челябинск, 25.12.2023. Челябинская область заняла 26-е место (53,791 балла) в итоговом рейтинге регионов РФ, ...28.08.2023 Южный Урал почти на 5 баллов улучшил результат в рейтинге регионов РФ по рынку труда
УрБК, Челябинск, 28.08.2023. Челябинская область получила 70,5 балла из 100 возможных в рейтинге регионов РФ по рынку ...28.08.2023 Свердловская область вошла в топ-10 рейтинга регионов РФ по рынку труда
Свердловская область получила 75,7 балла из 100 возможных в рейтинге регионов РФ по рынку труда по итогам 2022 года. Об ...