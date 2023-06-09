Банк России зафиксировал усиление дефицита кадров на предприятиях Свердловской области

УрБК, Москва, 09.06.2023. Экономическая активность в России растет быстрее, чем прогнозировал в апреле Центральный ...03.02.2023 Алексей Кориков о тенденциях на рынке труда
Банк России опубликовал очередной доклад «Региональная экономика», в котором анализируются экономические тенденции ...26.09.2022 Число вакансий на машиностроительных предприятиях Свердловской области за год выросло на 35%
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. В Свердловской области с начала 2022 года было открыто 4,4 тыс. вакансий на ...23.09.2022 В Свердловской области дефицит менеджеров по продажам и продавцов
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. Эксперты hh.ru провели анализ порядка 34 тыс. вакансий, открытых сегодня в Свердловской ...04.10.2013 Свердловские химпредприятия намерены повысить производительность труда своих работников
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2013. Химические предприятия Свердловской области будут мотивировать своих сотрудников лучше ...