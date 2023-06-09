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Банк России зафиксировал усиление дефицита кадров на предприятиях Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. В Свердловской области продолжает расти нехватка кадров. У предприятий, которые выполняют госзаказ или занимаются импортозамещением, спрос на сотрудников превышает предложение. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Самые востребованные специалисты — инженеры и квалифицированные рабочие. В службе занятости также говорят о нехватке водителей, грузчиков и продавцов.

Для удержания и привлечения людей организации повышали зарплату. В Свердловской области работникам металлургических и машиностроительных предприятий ее проиндексировали на 5-15%. Но рост зарплат привел к усилению инфляционного давления.

Согласно опросу регулятора, в России 80% компаний рассказали о проблемах с наймом персонала.
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