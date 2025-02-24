Свердловчане стали чаще менять профессию

40% жителей Свердловской области за последние три года сменили профессию, причем 18% из них перешли на рабочие и производственные специальности, а 14% — пошли на повышение. Это подтверждают данные анализа экспертов hh.ru, изучивших 3,4 млн активных резюме за период с 2022-го по начало 2025 года. Также отмечается, что две трети жителей региона хотят сменить профессию до конца текущего года. Такое большое число людей, готовых к переменам в профессии и месте работы, во многом связано с кадровым дефицитом, вызвавшим «зарплатную гонку» и стимулирующим трудовую и профессиональную мобильность.Наиболее часто сменить свою специальность стремились автомойщики (68%). Они предпочитали менять специализацию на автослесаря, водителя и мастера-приемщика.Также новые профессии осваивали курьеры (66%). Они становились администраторами, менеджерами по продажам и водителями. Швеи (64%) выбирали профессии дизайнера, менеджера по продажам и инженера-конструктора. Также часто меняли профессию режиссеры (63%), технические директоры (61%), сервисные инженеры (61%), инженеры ПТО (61%), координаторы отделов продаж (59%), супервайзеры (59%) и специалисты по подбору персонала (59%).Рейтинг профессий, выбираемых для перехода, возглавили администраторы: среди всех, решивших сменить профессию, ими стали 8%. Популярностью также пользуются такие профессии, как менеджеры по продажам (5%), аналитики (3%), менеджеры по закупкам, бухгалтеры, руководители проектов, инженеры по эксплуатации, делопроизводители, инженеры ПТО и менеджеры по персоналу (по 2%).Реже всего готовы осваивать новую специальность врачи (5%), геологи (11%), бухгалтеры, агрономы (по 12%) и программисты (13%).Каждый пятый (18%) из тех, кто сменил профессию, выбрал рабочую или производственную специальность. В основном это те, кто имел опыт работы в смежных профессиях в этих областях: инженеры-конструкторы, сервисные инженеры и слесари, а также менеджеры по продажам и технологи. Сфера ИТ оказалась менее популярной. За прошедшие три года новые ИТ-специальности освоили лишь 10% от общего числа тех, кто решил изменить карьеру. Большинство из них — это бывшие менеджеры по продажам, а также программисты и специалисты технической поддержки, которые освоили другие ИТ-специальности.Отметим, что еще одной причиной смены профессии стал значительный рост в должности и переход на руководящие посты. На позиции высшего и среднего менеджмента перешло 14% работающих. В основном, это бывшие менеджеры по продажам, руководители отделов продаж и менеджеры по персоналу.В целом по России с 2022 года новую профессию освоили в среднем 38% работников. В текущем году сменить профессию желают 63% россиян (в Свердловской области — 66%).Стоит отметить, что россияне, и в частности жители Свердловского региона, все чаще предпочитают менять если не профессию, то хотя бы место работы. Так, 71% трудоустроенных граждан в стране планирует сменить работу в текущем году. Среди трудящихся свердловчан таких — 75%.Причиной такой высокой мобильности является сложившийся во многих отраслях кадровый дефицит. Чтобы преодолеть его, работодатели принимают разные меры для привлечения новых сотрудников, включая переманивание их у конкурентов. Согласно данным прошлогоднего опроса hh.ru, 48% работодателей считают необходимым увеличить фонд оплаты труда, надеясь таким образом минимизировать влияние кадрового дефицита. 36% предпочитают привлекать работников гибким графиком, 23% видят необходимость в увеличении нематериальной мотивации, а 21% инвестируют в обучение и переквалификацию.Таким образом, на фоне дефицита рабочей силы компании вступили в серьезную конкуренцию за кадры. Каждая из них предлагает условия, которые способен выдержать ее бюджет, включая зарплатный фонд. В результате работники получили больше возможностей выбрать наиболее выгодные для себя варианты. Благодаря программам обучения и переквалификации, включая те, что проводятся с государственной поддержкой, цель которых — снижение дефицита кадров на самых востребованных специальностях, многие смогли сменить профессию и начать новую карьеру или освоить смежную специальность, повысив свою квалификацию и оклад.Вероятно, высокая трудовая и профессиональная мобильность сохранится до тех пор, пока рынок труда не стабилизируется, и дефицит кадров не снизится достаточно существенно. Но вряд ли это произойдет в ближайшем будущем. 76% российских компаний полагают, что нехватка кадров останется фундаментальной проблемой в 2025 году. Это значит, что свердловчане, как и остальные жители России, будут продолжать осваивать новые профессии и улучшать свои трудовые условия.