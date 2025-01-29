УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. 40% свердловчан сменили профессию за последние три года. К такому выводу аналитики ...

40% свердловчан сменили профессию за последние три года

В Свердловской области с начала года было открыто или обновлено более 100 тыс. резюме

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. В Свердловской области с начала года было открыто или обновлено 102 тыс. резюме. Такие ...