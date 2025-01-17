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17.01.2025

Почти 40% россиян за последние три года поменяли профессию

УрБК, Москва, 17.01.2025. В России с 2022 года поменяли специальность 38% работающего населения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитический отчет сервиса hh.ru. Для анализа динамики использовалось 3,4 млн резюме.

По подсчетам аналитиков, за последние три года чаще всего меняли профессию автомойщики, курьеры и швеи (более 60%). Специалисты по найму связывают эту тенденцию с тем, что такие специальности чаще всего воспринимаются как временная работа.

«В этих профессиях небольшие зарплаты, а условия труда тяжелые. Кроме того, порог входа низкий, поскольку не нужен диплом», — отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

При этом даже при смене профессии нередко выбирается похожая специальность или повышение квалификации: от мойщика машин — к автослесарю, от швеи — к дизайнеру.

Среди всех россиян, решивших сменить профессию, 8% перешли на работу администраторами. Также распространенные для смены специальности профессии — это менеджер про продажам или закупкам.

Каждый пятый россиянин пошел на производство или выбрал рабочую специальность. По сравнению с ними сфера IT оказалась менее популярной: за последние три года сюда пришло 10%.

В целом повышение профессиональной мобильности отмечается по всему миру. В России на него также оказал значительное влияние экономический фактор: с 2022 года наблюдается значительный рост зарплат в обрабатывающей промышленности и преимущественно в оборонном секторе. Это увеличивает привлекательность переквалификации.

По данным сервиса SuperJob, активнее всего переквалифицируется молодежь (от 25 до 35 лет). Молодые люди чаще стремятся работать удаленно либо в гибком формате занятости, совмещая несколько работ, следовательно, ищут новые специальности, которые смогут обеспечить им этот образ жизни.

Реже всего уходят из профессии врачи, только 5% докторов полностью поменяли сферу деятельности. Также чаще всего продолжают работать по полученной специальности геологи, бухгалтеры, агрономы и программисты. Профессию сменили не более 13% таких специалистов. Аналитики видят прямую связь между временем, затраченным на обучение, и устойчивостью профессиональных предпочтений.
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