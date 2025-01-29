УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. 40% свердловчан сменили профессию за последние три года. К такому выводу аналитики hh.ru пришли на основе анализа 3,4 млн резюме, активных в 2022-м и 2024 годах (включая начало 2025 года). По данным исследования, новые специальности чаще всего осваивали автомойщики (68% из них за последние три года сменили профессию), курьеры (66%), швеи (64%), режиссеры (63%), технические директоры (61%), сервисные инженеры (61%), инженеры ПТО (61%), координаторы отделов продаж (59%), супервайзеры (59%) и специалисты по подбору персонала (59%) Реже всего — врачи (5%), геологи (11%), бухгалтеры, агрономы (по 12%) и программисты (13%). Среди профессий, выбираемых для перехода, лидируют администраторы (8% от всех, решивших сменить профессию), а также менеджеры по продажам (5%), аналитики (3%), менеджеры по закупкам, бухгалтеры и руководители проектов, инженеры по эксплуатации, делопроизводители, инженеры ПТО и менеджеры по персоналу (по 2%). Отметим, что 18% из всех, сменивших профессию, выбрали рабочие и производственные специальности, а 14% сменили профессию в связи с существенным ростом в должности.

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