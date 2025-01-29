40% свердловчан сменили профессию за последние три года

В Свердловской области с начала года было открыто или обновлено 102 тыс. резюме. Такие данные приводят аналитики ...29.01.2025 В Свердловской области с начала года было открыто или обновлено более 100 тыс. резюме
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. В Свердловской области с начала года было открыто или обновлено 102 тыс. резюме. Такие ...21.01.2025 На свердловском рынке труда больше всего востребованы менеджеры по продажам, продавцы и водители
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. На рынке труда Свердловской области больше всего востребованы менеджеры по продажам и ...17.01.2025 Почти 40% россиян за последние три года поменяли профессию
В России с 2022 года поменяли специальность 38% работающего населения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ...17.01.2025 Почти 40% россиян за последние три года поменяли профессию
УрБК, Москва, 17.01.2025. В России с 2022 года поменяли специальность 38% работающего населения. Об этом сообщают ...