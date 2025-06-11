Рынок труда Среднего Урала начал охлаждаться

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В Свердловской области список дефицитных специалистов за год сократился на 43%

В Свердловской области список дефицитных специалистов за последний год сократился на 43%. На данный момент в перечень ...

В Свердловской области список дефицитных специалистов за год сократился на 43%

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2025. В Свердловской области список дефицитных специалистов за последний год сократился на ...

В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 2,8 активных резюме

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2024. На рынке труда Свердловской области по итогам октября сохраняется дефицит кадров. ...

В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 3,6 резюме

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 3,6 резюме. Об этом ...

Наименее высокая конкуренция на рынке труда Среднего Урала отмечается в сферах «Госслужба» и «Медицина»

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. В Свердловской области уровень конкуренции среди соискателей составляет 3,6 резюме на ...