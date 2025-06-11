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Сегодня, 10:34

Рынок труда Среднего Урала начал охлаждаться

Рынок труда Среднего Урала начал охлаждатьсяВ Свердловской области на рынке труда намечается охлаждение. По данным hh.ru, на одну активную вакансию на текущий момент приходится уже 4,3 резюме, что соответствует норме. Годом ранее данный показатель составлял 2,3 резюме на вакансию.

В целом по России, по данным hh.ru соотношение числа активных резюме к числу активных вакансий в июне составило 5,5 против 3,1 годом ранее. Число вакансий сократилось на 27% в годовом отношении, а число резюме — на столько же возросло.

Несмотря на сохраняющийся дефицит специалистов в некоторых отраслях, в ряде сфер на российском рынке труда фиксируется избыток работников. В частности, в маркетинге (16,4 резюме на вакансию), сфере информационных технологий (12,3 резюме на вакансию) и сегменте административного персонала (10,9 резюме на вакансию).

Отметим, что в Свердловской области список дефицитных специалистов за последний год сократился на 43%. За год из списка дефицитных исчезли такие профессии, как курьер (сейчас — 7,8 резюме на вакансию), водитель (8,4), грузчик (7,1), геолог (4,8), агроном (4,1) и некоторые другие. На данный момент в списке дефицитных осталась только 41 специальность.

Помимо повышения конкуренции, среди соискателей также отмечается снижение предлагаемой оплаты труда. Так, в бюллетене конъюнктурных опросов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) за июнь этого года отмечалось, что зарплатные планы предприятий впервые с июля 2022 года показали отрицательную динамику. По мнению экспертов института, это указывает на тенденцию к завершению трехлетней «гонки зарплат».

Кроме того, согласно опросу hh.ru 3,5 тыс. российских соискателей в июне 2025 года, треть из респондентов отметили, что на текущий момент обстоятельства для поиска работы менее удачны, чем год-два назад.

«Во-первых, наблюдается замедление зарплатной гонки — медиана предлагаемых заработных плат в первом полугодии 2025 года почти не менялась, оставаясь на уровне 75 тыс. руб. Во-вторых, конкуренция за рабочие места стала более выраженной: если в июне 2024 года на одну вакансию приходилось 3,1 активных резюме и рынок был дефицитным, то сегодня обстановка приблизилась к норме — и на одну вакансию приходится уже 5,5 резюме. Активные кампании по привлечению людей на рынок труда, быстрый рост предлагаемых зарплат и трансформация условий работы оказали необходимое влияние, благодаря чему даже трудоустроенные россияне стали чаще обновлять резюме и интересоваться вакансиями», — заявила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова, комментируя причины изменения оценок россиян.

Ближайшие перспективы рынка труда, по мнению экспертов, зависят от решений регулятора по ключевой ставке. В случае ее снижения компании могут вернуться к активному найму. В противном случае вероятны сокращения персонала.
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