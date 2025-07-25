В Свердловской области стабилизировался рынок труда

Рынок труда Свердловской области демонстрирует постепенную стабилизацию. Наблюдается выход из периода острой нехватки кадров. По данным hh.ru, в июле на одну активную вакансию в регионе в среднем приходилось 4,7 резюме (нормой считается соотношение — от 4 до 7,9 человека на одно предложение). Для сравнения: в июне данный показатель составлял 4,3 резюме, годом ранее — всего 2,5 резюме. В целом по стране этот индикатор также растет. За последние 12 месяцев он увеличился с 3,4 до 6 резюме.
В целом можно сказать, что активность соискателей постепенно растет, а работодателей — снижается. В Свердловской области количество вакансий к июлю прошлого года сократилось на 29%, а число резюме возросло на 32%.
При этом стоит учитывать, что ситуация различается по отраслям: в некоторых секторах дефицит кадров по-прежнему остается критическим. Например, на Среднем Урале в перечень наиболее дефицитных профессий входят врачи (0,5 резюме на вакансию), фармацевты-провизоры (0,7), повара, пекари, кондитеры (0,9), директора магазина, директора сети магазинов (1,1), продавцы-консультанты, продавцы-кассиры, токари, фрезеровщики, шлифовщики, главные врачи, заведующие отделением (по 1,2), дворники, товароведы (по 1,3).
Кроме того, свердловским работодателям остро не хватает слесарей, сантехников (1,5), медицинских сестер и братьев, инженеров ПНР (по 1,6), маляров, штукатуров (1,8), автослесарей, автомехаников и электромонтажников (по 2).
Впрочем, есть сферы, где конкуренция между соискателями действительно заметно выросла. Общая картина свидетельствует о стабилизации ситуации на рынке труда Свердловской области. Это создает предпосылки для окончания «гонки зарплат».
«Нынешний тренд в дальнейшем должен обеспечить замедление роста зарплат, которые пока продолжают расти темпами, не согласующимися с целевой инфляцией в 4%. Данные hh.ru повышают шансы на дальнейшее снижение ставки ЦБ в сентябре», — сообщил
«Коммерсанту» директор по инвестициям «Астра УА» Дмитрий Полевой.
Соискатели действительно отмечают замедление зарплатной гонки. В июле этого года предлагаемые зарплаты повысились лишь незначительно — до 73 тыс. 645 в свердловском регионе и до 79 тыс. 633 в целом по России. Также в бюллетене конъюнктурных опросов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) за июнь этого года отмечалось, что зарплатные планы предприятий впервые с июля 2022 года показали отрицательную динамику. По мнению экспертов института, это указывает на тенденцию к завершению трехлетней «гонки зарплат».
Эксперт ЦМАКП Игорь Поляков отмечает, что фиксируемые статистикой тенденции говорят о замедлении роста числа рабочих мест. Часть предприятий уже переходят на сокращенную рабочую неделю, притом что обычно в этот период происходит максимальная загрузка рабочей силы.
«Можно считать, что рынок труда переходит к стагнации», — заявил Игорь Поляков.
При этом сами соискатели по-прежнему оценивают ситуацию в относительно положительном ключе. Так, согласно данным SuperJob, оценка сложности трудоустройства за текущий год почти не изменилась. На текущий момент она составляет 6,6 баллов из 10. Некоторые сложности отмечают молодые специалисты, для них за год сложность повысилась на 0,9 балла, до 6,5.Изображение создано с помощью нейросети «Шедеврум»