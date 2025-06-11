Аналитики назвали самые дефицитные профессии в Свердловской области

В Свердловской области список дефицитных специалистов за последний год сократился на 43%. На данный момент в перечень ...11.06.2025 В Свердловской области список дефицитных специалистов за год сократился на 43%
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2025. В Свердловской области список дефицитных специалистов за последний год сократился на ...07.05.2025 Самыми дефицитными специалистами на рынке труда Свердловской области остаются врачи
Самыми дефицитными специалистами на рынке труда Свердловской области остаются врачи. На одну вакансию для них в апреле ...07.05.2025 Самыми дефицитными специалистами на рынке труда Свердловской области остаются врачи
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2025. Самыми дефицитными специалистами на рынке труда Свердловской области остаются врачи. На ...13.12.2024 В Свердловской области отмечается дефицит дворников
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. В Свердловской области в начале декабря отмечается дефицит дворников, а также врачей и ...