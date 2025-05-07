В Свердловской области список дефицитных специалистов за год сократился на 43%

Самыми дефицитными специалистами на рынке труда Свердловской области остаются врачи. На одну вакансию для них в апреле ...07.05.2025 Самыми дефицитными специалистами на рынке труда Свердловской области остаются врачи
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2025. Самыми дефицитными специалистами на рынке труда Свердловской области остаются врачи. На ...07.02.2025 В Свердловской области наиболее низкая конкуренция на рынке труда отмечается среди врачей и дворников
В Свердловской области наиболее низкая конкуренция среди соискателей работы зафиксирована на позиции врачей и ...07.02.2025 В Свердловской области наиболее низкая конкуренция на рынке труда отмечается среди врачей и дворников
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2025. В Свердловской области наиболее низкая конкуренция среди соискателей работы ...13.12.2024 В Свердловской области отмечается дефицит дворников
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. В Свердловской области в начале декабря отмечается дефицит дворников, а также врачей и ...