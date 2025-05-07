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В Свердловской области список дефицитных специалистов за год сократился на 43%

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2025. В Свердловской области список дефицитных специалистов за последний год сократился на 43%. На данный момент в перечень входит 41 специальность, где на одну активную вакансию приходится менее четырех резюме потенциальных кандидатов. Об этом говорится в исследовании портала hh.ru.

За год из списка дефицитных исчезли такие профессии, как курьер (сейчас — 7,8 резюме на вакансию), водитель (8,4), грузчик (7,1), геолог (4,8), агроном (4,1) и некоторые другие.

В первую десятку работников, дефицит которых по-прежнему ощущается в регионе, попали врачи (0,5 резюме на вакансию), повара, пекари, кондитеры (1,0), главные врачи, заведующие отделением, фармацевты-провизоры (по 1,2), продавцы (1,3), дворники (1,4), инженеры ПНР, токари, фрезеровщики (по 1,6), медицинские сестры, слесари и сантехники, товароведы (по 1,7), заведующие аптекой (1,9), директора магазина (2,3), инженеры ПТО, электромонтажники, автослесари и автомеханики (по 2,4).

Также свердловские работодатели испытывают трудности с поиском маляров, мерчандайзеров, администраторов магазина, инженеров-конструкторов, операторов call-центра, метрологов, уборщиков, контролеров ОТК, монтажников (по всем перечисленным специальностям на одну вакансию приходится менее 4-х резюме).
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