В Свердловской области список дефицитных специалистов за год сократился на 43%

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2025. В Свердловской области список дефицитных специалистов за последний год сократился на ...07.05.2025 Самыми дефицитными специалистами на рынке труда Свердловской области остаются врачи
Самыми дефицитными специалистами на рынке труда Свердловской области остаются врачи. На одну вакансию для них в апреле ...07.02.2025 В Свердловской области наиболее низкая конкуренция на рынке труда отмечается среди врачей и дворников
В Свердловской области наиболее низкая конкуренция среди соискателей работы зафиксирована на позиции врачей и ...07.02.2025 В Свердловской области наиболее низкая конкуренция на рынке труда отмечается среди врачей и дворников
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2025. В Свердловской области наиболее низкая конкуренция среди соискателей работы ...13.12.2024 В Свердловской области отмечается дефицит дворников
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. В Свердловской области в начале декабря отмечается дефицит дворников, а также врачей и ...