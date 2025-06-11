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Аналитики назвали самые дефицитные профессии в Свердловской области

Врачи возглавили рейтинг наиболее дефицитных процессий в Свердловской области. На одну открытую вакансию для этих специалистов в среднем приходится 0,5 резюме потенциальных кандидатов (при этом нормой считается соотношение — от 4 до 7,9 человек на одно предложение). Об этом говорится в исследовании платформы hh.ru.

Также в число наиболее дефицитных профессий на Среднем Урале вошли фармацевты-провизоры (0,7), повара, пекари, кондитеры (0,9), директора магазина, директора сети магазинов (1,1), продавцы-консультанты, продавцы-кассиры, токари, фрезеровщики, шлифовщики, главные врачи, заведующие отделением (по 1,2), дворники, товароведы (по 1,3).

Кроме того, свердловским работодателям остро не хватает слесарей, сантехников (1,5), медицинских сестер и братьев, инженеров ПНР (по 1,6), маляров, штукатуров (1,8), автослесарей, автомехаников и электромонтажников (по 2).
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