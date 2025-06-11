Аналитики назвали самые дефицитные профессии в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2025. Врачи возглавили рейтинг наиболее дефицитных процессий в Свердловской области. На одну ...11.06.2025 В Свердловской области список дефицитных специалистов за год сократился на 43%
В Свердловской области список дефицитных специалистов за последний год сократился на 43%. На данный момент в перечень ...11.06.2025 В Свердловской области список дефицитных специалистов за год сократился на 43%
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2025. В Свердловской области список дефицитных специалистов за последний год сократился на ...07.05.2025 Самыми дефицитными специалистами на рынке труда Свердловской области остаются врачи
Самыми дефицитными специалистами на рынке труда Свердловской области остаются врачи. На одну вакансию для них в апреле ...13.12.2024 В Свердловской области отмечается дефицит дворников
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. В Свердловской области в начале декабря отмечается дефицит дворников, а также врачей и ...