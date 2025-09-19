УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 13:30

«Облкоммунэнерго» отчуждят за закрытыми дверями

В Ленинском районном суде Екатеринбурга 22 сентября прошло первое заседание по иску Генпрокуратуры об обращении в доход РФ крупной энергокомпании в Свердловской области — АО «Облкоммунэнерго». По числу участников такого дела процесс получился беспрецедентным. В зале заседаний собрались около 40 представителей ответчиков и третьих лиц, привлеченных к делу. Впрочем, ход самого процесса останется для общественности неизвестным, поскольку суд сделали закрытым на первом же заседании.

Примечательно, что за несколько часов до самого заседания в екатеринбургском офисе АО «Облкоммунэнерго» по улице Чапаева прошли обыски. Юристы предприятия пришли в суд прямо после оперативно-следственных действий. Силовые ведомства сами обыски и их причину официально не комментировали. О возбуждении уголовного дела, связанного с деятельности предприятия, неизвестно.

Масштаб процесса угадывался по числу заявленных лиц, а это почти 200 юридических и физлиц. С учетом такого количества в Ленинском райсуде для рассмотрения более 30 томов дела был выделен актовый зал. Большинство ответчиков, впрочем, в зал не пришли, прислав вместо себя представителей. Интересы предпринимателей Алексея Боброва и Артема Бикова, а также экс-главы Мингосимущества региона Алексея Пьянкова и экс-главы МинЖКХ Николая Смирнова представляли адвокаты. Некоторые юристы представляли интересы сразу нескольких организаций, заявленных в иске. Лично в суд прибыла только Татьяна Черных — председатель совета директоров «Корпорации СТС» (многопрофильной энергетической компании), беницифиарами которой считаются А. Бобров и А. Биков.

Иск Генпрокуратуры представили сотрудники надзорного ведомства Александр Воронин и Серебряников. Они работали раньше в аналогичном процессе по делу о национализации активов бывшего депутата Госдумы предпринимателя Малика Гайсина. Судья Юлия Москалева, занимающаяся иском о деприватизации «Облкоммунэнерго», рассматривала аналогичное заявление по активам М. Гайсина.

В самом начале процесса представители ответчиков и третьих лиц сразу заявили ходатайство о предоставлении всех материалов дела и переносе заседания для ознакомления с ними. Как утверждали юристы, Генпрокуратура предоставила только 12 томов дела из более чем 30. Представители надзорного ведомства отвергли это утверждение. А. Воронин, в частности, указал на «сопротивление оппонентов», которым вручали рассылки для ознакомления с делом. В итоге, судя по продолжительности первого заседания, времени на ознакомление со всеми томами дела суд ответчикам не дал.

Представители Генпрокуратуры России, в свою очередь, заявили ходатайство о закрытии суда от прессы. А. Воронин сослался на то, что в материалах дела присутствуют банковские и налоговая тайны, а также сведения о несовершеннолетних.

Против этого предложения восстали практически все ответчики. Представители Артема Бикова и Алексея Боброва, «Облкоммунэнерго» и других заявили, что заседание должно быть открытым. По их словам, публичность необходима для того, чтобы показать обществу, что приватизация проходила в рамках закона. Юрист от компании «Облкоммунэнерго» заявил, что закрытие процесса нарушает конституционный принцип гласности судопроизводства. Согласно статье 123 Конституции РФ, разбирательство дел во всех судах открыто, а исключения возможны только в строго определенных законом случаях.

Ряд адвокатов указали на то, что в материалах дела нет ничего секретного или важного для государства, подчеркнули представители предприятия. Наличие детей в деле само по себе не значит, что его нужно держать в тайне. Для защиты их данных можно использовать другие способы, например, скрыть личные данные, парировали юристы.

«Этот иск заявлен в интересах не Генпрокуратуры, а Российской Федерации. А Российская Федерация — это все мы с вами. Это те, кто на улице. Они имеют право знать, что происходит», — заявил один из юристов.

Представитель банка «Агропромкредит», который также оказался в этом деле, призывал оставить суд открытым, чтобы успокоить клиентов. По его словам, после включения организации в иск 40 тыс. физлиц и 1,5 тыс. юрлиц лишились доступа к своим средствам.

«Люди не могут купить лекарства, еду из-за этого», — пояснил представитель банка.

Следует также отметить, что среди клиентов финансово-кредитной организации немало сотрудников компаний, с которыми могут быть связаны А. Бобров и А. Биков. Да и сам банк, как полагает Генпрокуратура, подконтролен предпринимателям.

Впрочем, ни один из представленных доводов не убедил судью. Все последующие заседания будут проходить в закрытом режиме. Узнать о ходе процесса будет также затруднительно: до вынесение решения стороны не смогут комментировать ход дела СМИ.

Напомним, 15 сентября стало известно, что Генпрокуратура России подала иск в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга об обращении в доход РФ крупной энергокомпании в Свердловской области — АО «Облкоммунэнерго». В иске надзорное ведомство требует обратить в доход РФ имущество ответчиков: 100% акций АО «Облкоммунэнерго», а также акции и доли еще в 80 компаниях. Ответчиками по иску стали экс-глава свердловского Мингосимущества (МУГИСО) Алексей Пьянков (возглавлял ведомство в 2012–2016 гг.), и экс-глава МинЖКХ Николай Смирнов (возглавлял министерство в 2011–2025 гг.).

Надзорное ведомство полагает, что приватизация ГУП «Облкоммунэнерго» в 2014–2015 году была проведена с грубейшими нарушениями: активы предприятия были многократно занижены, а само предприятие искусственно доведено до убыточной деятельности. Предполагается, что это позволило продать компанию структурам, подконтрольным А. Бикову и А. Боброву, практически за бесценок. Вырученные от продажи коммунальных ресурсов деньги, а это более 12 млрд руб., через подконтрольный бизнесменам банк «Агропромкредит» выводились на счета в австрийские и швейцарские банки, считают в Генпрокуратуре. По мнению ведомства, эти средства затем инвестировались в экономику недружественных стран. В «Корпорации СТС», бенифициарами которой, как предполагается, являются А. Биков и А. Бобров, доводы Генпрокуратуры РФ отвергают.
