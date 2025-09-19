СМИ сообщили о задержании в Екатеринбурге бизнесмена Алексея Боброва

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2025. В Екатеринбурге задержан предприниматель Алексей Бобров, который проходит ответчиком по делу о деприватизации свердловского коммунального предприятия «Облкоммунэнерго». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.



Вместе с А. Бобровым задержана председатель совета директоров «Корпорация СТС» Татьяна Черных. С ними проводятся следственные действия.



«В Москве проведены обыски по местам жительства и офисов бенефициаров АО «Облкоммунэнерго», АО «ОТСК» (входит в АО «Облкоммунэнерго»). Одного из них, Алексея Боброва, правоохранители доставили в Екатеринбург, где он был задержан», — сказал собеседник ТАСС.



Вчера обыски прошли в екатеринбургском офисе АО «Облкоммунэнерго». В тот же день в Ленинском районном суде Екатеринбурга началось первое заседание по иску Генпрокуратуры России об обращении в доход РФ крупной энергокомпании в Свердловской области — АО «Облкоммунэнерго». В иске надзорное ведомство требует обратить в доход РФ имущество ответчиков: 100% акций АО «Облкоммунэнерго», а также акции и доли еще в 80 компаниях. Ответчиками по иску стали экс-глава свердловского МУГИСО Алексей Пьянков (в 2012–2016 гг.), и экс-глава МинЖКХ Николай Смирнов (в 2011–2025 гг.). Ведомство считает, что благодаря А. Пьянкову и Н. Смирнову предприниматели Артем Биков и Алексей Бобров получили контроль над бывшим государственным унитарным предприятием Свердловской области «Облкоммунэнерго».