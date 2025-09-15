«Досталось за бесценок»

Генеральная прокуратура РФ развернула борьбу за возвращение в госсобственность одного из крупнейших энергоактивов Урала — АО «Облкоммунэнерго». Исковое заявление уже направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Ведомство потребовало обратить в доход государства 100% акций компании, а также доли еще в 80 связанных с ней предприятиях. Основанием для иска стали возможные злоупотребления и нарушения при приватизации, в результате которых стратегический объект был продан по заниженной цене.
«Генеральной прокуратурой выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции в действиях должностных лиц правительства Свердловской области, государственного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» и его дочерних структур. В ходе надзора установлено, что на территории Уральского федерального округа функционирует группа компаний «Корпорация СТС». Холдинг монополизировал генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Ямало-Ненецком автономном округе», — приводит
ТАСС текст искового заявления прокуратуры. Коррупционная схема с уральским размахом
В основе претензии надзорного ведомства — действия бывших высокопоставленных чиновников правительства Свердловской области. В числе ответчиков по делу проходят экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков и экс-министр ЖКХ региона Николай Смирнов. Именно они, как считают в Генпрокуратуре, создали условия для перехода контроля над бывшим госпредприятием «Облкоммунэнерго» в руки бенефициаров «Корпорации СТС» Артема Бикова и Алексея Боброва.
Расследование показало, что на территории всего Уральского федерального округа действует созданная ими «Корпорация СТС», монополизировавшая ключевые секторы ЖКХ: генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение и обращение с отходами.
Схема, по данным прокуратуры, была отлажена до мелочей. Приватизация ГУП «Облкоммунэнерго» в 2015 году была проведена с грубейшими нарушениями: активы предприятия были многократно занижены, а само предприятие искусственно доведено до убыточной деятельности. Предполагается, что это позволило продать компанию структурам А. Бикова и А. Боброва практически за бесценок. В результате бюджет области недополучил миллиарды рублей.
Вырученные от продажи коммунальных ресурсов деньги, а это более 12 млрд руб., через подконтрольный бизнесменам банк «Агропромкредит» выводились на счета в австрийские и швейцарские банки, считают в Генпрокуратуре. По мнению ведомства, эти средства затем инвестировались в экономику недружественных стран.«Облкоммунэнерго»: от убытков к прибыли вопреки?
Тут следует вспомнить, что еще в 2016 году вопросы к приватизации были у Счетной палаты региона. Напомним, что «Облкоммунэнерго» было учреждено в 2001 году по решению правительства Свердловской области как государственное унитарное предприятие (ГУП). Единственным акционером являлось министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО). Вплоть до 2011 года это было финансово успешное предприятие. Но за несколько лет до приватизации у ГУП начались трудности.
Согласно материалам Счетной палаты Свердловской области, которая провела проверку сразу после приватизации, с 2011 по 2014 годы, в преддверии передачи в частные руки, «Облкоммунэнерго» сильно подешевело. Коэффициент текущей ликвидности (способности активов к быстрой продаже по цене, близкой к рыночной) предприятия сократился с 1,6 до 0,5 (при нормативе коэффициента 0,7). Кроме того, бухгалтерская деятельность в предприятии велась настолько плохо, что к 2014 году не была произведена оценка всего имущества «Облкоммунэнерго», что тоже влияло на конечную собственность коммунального предприятия.
Одновременно с этим снижались показатели финансовой устойчивости ГУП. За три года деятельности чистый убыток «Облкоммунэнерго» составил 3 млрд 344 млн 924 тыс. руб.
«Основной причиной получения убытков предприятием явилась недостаточность валовой выручки на покрытие расходов по видам деятельности, регулируемым тарифами», — заключили в Счетной палате области.
Нарушения были найдены и при передаче имущества «Облкоммунэнерго» новому собственнику, следует из материалов Счетной палаты Свердловской области. Например, при изъятии имущества, которое не подлежало приватизации, не были составлены акты приема-передачи между МУГИСО и предприятием. Сама приватизация компании была проведена в отсутствие порядка принятия решения об условиях приватизации государственного имущества Свердловской области.
Также по данным проверки, чистые активы «Облкоммунэнерго» перед продажей резко подешевели — в 6,2 раза. По состоянию на 31 декабря 2013 года они стоили 7,74 млрд руб. После переоценки к 23 августа 2014 года стоимость чистых активов составляла уже 1,24 млрд руб. К концу 2014 года цена снизилась до 1,21 млрд руб. Подешевевшее в разы госпредприятие в итоге досталось «Корпорации СТС», контроль над которой принадлежит предпринимателям Артему Бикову и Алексею Боброву.«Мы не виноваты»
В самой «Корпорации СТС» с доводами обвинения категорически не согласны. В своем заявлении компания настаивает, что в 2015 году «Облкоммунэнерго» было глубоко убыточным предприятием с долгами более 3,5 млрд руб. В компании считают, что благодаря многомиллиардным вложениям частных инвесторов (более 2 млрд руб.) компанию удалось вывести из кризиса и модернизировать ее инфраструктуру.
Корпорация ссылается на решение Арбитражного суда Свердловской области 2016 года, который отказал областной прокуратуре в иске о признании приватизации незаконной. Суд установил, что сетевое имущество не выбывало из собственности области и остается в ней до сих пор. Также утверждается, что с 2015 года чистые активы «Облкоммунэнерго» выросли с 3,4 до 10,9 млрд руб., а контрольный пакет акций по-прежнему принадлежит правительству региона.
«В 2016 году прокуратура Свердловской области оспаривала законность приватизации АО «Облкоммунэнерго», утверждая, что произошло незаконное отчуждение имущества области. Арбитражный суд Свердловской области полностью отказал прокуратуре в иске, установив, что приватизация не производилась, электросетевое и теплосетевое имущество не выбывало из областной собственности и по настоящий момент продолжает там находиться», — говорится в заявлении корпорации.
Все обвинения в фиктивных займах и выводе средств за рубеж, а также в наличии у бенефициаров иностранного гражданства, в корпорации отвергают, списывая претензии на «многолетнюю кампанию по дискредитации в соцсетях».
Исход судебного процесса, который начнется с предварительных слушаний 22 сентября, определит судьбу не только «Облкоммунэнерго», но и всей коммунальной монополии на Урале. Дело может стать одним из крупнейших в практике деприватизации в России.