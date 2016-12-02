Генпрокуратура подала иск о национализации свердловской компании «Облкоммунэнерго»

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2025. Генпрокуратура России подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга об обращении в ...02.12.2016 Арбитраж признал законной сделку о приватизации «Облкоммунэнерго»
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2016. Слияние ПАО «Облкоммунэнерго» и ПАО «Облкоммунэнерго Инвест», в результате которого ...31.08.2016 В суде начались слушания по делу о законности приватизации «Облкоммунэнерго»
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2016. В Арбитражном суде Свердловской области начались слушания по иску региональной ...13.08.2015 «Облкоммунэнерго» и «Облкоммунэнерго Инвест» будут объединены в одну компанию
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2015. Акционерами ПАО «Облкоммунэнерго» и ПАО «Облкоммунэнерго Инвест» было принято решение о ...28.12.2011 Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов: Продажа ГУП СО «Облкоммунэнерго» и «Газовые сети» пока не планируется
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2011. «Продажа акций ГУП СО «Облкоммунэнерго» и МУП «Газовые сети» пока не планируется», — ...