Сегодня, 10:50

Владельцы свердловского «Облкоммунэнерго» отвергли претензии Генпрокуратуры

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2025. В «Корпорации СТС», которая подконтрольная предпринимателям Артему Бикову и Алексею Боброву, не согласны с доводами Генпрокуратуры РФ по делу о деприватизации свердловской компании «Облкоммунэнерго». Это следует из заявления, выпущенного «Корпорацией СТС».

В компании указывают на то, что большая часть ее активов была создана или приобретена до 2010 года, а АО «Облкоммунэнерго» появилось лишь в 2015 году в рамках государственно-частного партнерства с правительством Свердловской области. На момент преобразования предприятие было убыточным и имело долги свыше 3,5 млрд руб. Частные инвесторы вложили более 2 млрд руб., что позволило нормализовать его работу, утверждает компания.

«В 2016 году прокуратура Свердловской области оспаривала законность приватизации АО «Облкоммунэнерго», утверждая, что произошло незаконное отчуждение имущества области. Арбитражный суд Свердловской области полностью отказал прокуратуре в иске, установив, что приватизация не производилась, электросетевое и теплосетевое имущество не выбывало из областной собственности и по настоящий момент продолжает там находиться», — говорится в заявлении.

Компания также указала, что с 2015 года чистые активы «Облкоммунэнерго» выросли с 3,4 до 10,9 млрд руб., в развитие инфраструктуры вложено свыше 6 млрд руб. Контрольный пакет акций по-прежнему принадлежит правительству Свердловской области. Сейчас доля этой компании в совокупной выручке группы составляет менее 3%.

В корпорации отвергли утверждения СМИ о фиктивных займах и выводе средств за границу через АО КБ «Агропромкредит». Финансирование проектов осуществляется за счет собственных ресурсов и кредитов российских банков, уточняется в заявлении. Отрицается также, что у бенефициаров «Облкоммунэнерго» есть гражданство иностранных государств.

В «Корпорации СТС» полагают, что Генпрокуратура могла быть введена в заблуждение «многолетней кампанией по дискредитации» в соцсетях. Компания рассчитывает, что судебное разбирательство позволит установить фактические обстоятельства дела.

15 сентября стало известно, что Генпрокуратура России подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга об обращении в доход РФ крупной энергокомпании в Свердловской области — АО «Облкоммунэнерго». В иске надзорное ведомство требует обратить в доход РФ имущество ответчиков: 100% акций АО «Облкоммунэнерго», а также акции и доли еще в 80 компаниях. Ответчиками по иску стали экс-глава свердловского МУГИСО Алексей Пьянков (в 2012-2016 гг.), и экс-глава МинЖКХ Николай Смирнов (в 2011-2025 гг.). Ведомство считает, что благодаря А. Пьянкову и Н. Смирнову предприниматели Артем Биков и Алексей Бобров получили контроль над бывшим государственным унитарным предприятием Свердловской области «Облкоммунэнерго».
