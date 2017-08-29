УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 13:02

Генпрокуратура подала иск о национализации свердловской компании «Облкоммунэнерго»

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2025. Генпрокуратура России подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга об обращении в доход РФ крупной энергокомпании в Свердловской области — АО «Облкоммунэнерго». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство.

«Генеральной прокуратурой выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции в действиях должностных лиц правительства Свердловской области, государственного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» и его дочерних структур. В ходе надзора установлено, что на территории Уральского федерального округа функционирует группа компаний «Корпорация СТС». Холдинг монополизировал генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Ямало-Ненецком автономном округе», — приводит издание текст иска.

В иске Генпрокуратура требует обратить в доход РФ имущество ответчиков: 100% акций АО «Облкоммунэнерго», а также акции и доли еще в 80 компаниях. Ответчиками по антикоррупционному иску стали экс-глава свердловского МУГИСО Алексей Пьянков (в 2012-2016 гг.), и экс-глава МинЖКХ Николай Смирнов (в 2011-2025 гг.). Ведомство считает, что благодаря А. Пьянкову и Н. Смирнову предприниматели Артем Биков и Алексей Бобров получили контроль над бывшим государственным унитарным предприятием Свердловской области «Облкоммунэнерго». В АО «Облкоммунэнерго» иск и претензии Генпрокуратуры комментировать отказались.

Напомним, что экс-глава свердловского министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов является сейчас фигурантом уголовного дела о коррупции.
