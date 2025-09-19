УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 10:01

Свердловское АО «Облкоммунэнерго» отреагировало на иск о деприватизации

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2025. Свердловское АО «Облкоммунэнерго» представило ответ на иск Генеральной прокуратуры о деприватизации активов, принадлежащих уральским предпринимателям Артему Бикову и Алексею Боброву. Ответ компании приводит «Коммерсантъ-Урал».

В список подлежащих изъятию активов входят такие крупные предприятия, как АО «Облкоммунэнерго» и АО «Суэнко».

В своем отзыве компания выразила несогласие с требованиями прокуратуры, указав, что изложенные в иске обстоятельства не соответствуют действительности. Согласно предоставленным данным, в период с 2010 по 2012 годы ГУП СО «Облкоммунэнерго» столкнулось с серьезными финансовыми трудностями из-за недостаточного регулирования тарифов и отсутствия мер по снижению затрат. В 2011 году компания не смогла полностью собрать запланированную выручку от реализации тепловой энергии, недополучив 250 млн руб. Кроме того, была реализована неэффективная инвестиционная программа на сумму 2 млрд руб.

«Учитывая все требования, наиболее оптимальной была признана модель привлечения частных инвестиций посредством реорганизации ОАО «Облкоммунэнерго» путем слияния с другим юридическим лицом. Международная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers («ПрайсвотерхаусКуперс Лигал СНГ Б.В.»), которая входит в Большую четверку крупнейших аудиторских фирм в мире, в своем заключении от 22.12.2014 г. подтвердила юридическую чистоту выбранной модели, а также соответствие данного варианта действующему законодательству Российской Федерации и Свердловской области», - уточняется в документах.

В результате этих факторов по итогам 2011 года образовался кассовый разрыв в размере 750 млн руб., который был покрыт за счет привлечения кредита. На конец 2011 года компания провела необоснованную переоценку основных средств, увеличив их стоимость на 4,5 млрд руб., что искусственно повысило ключевые финансовые показатели. Ситуация продолжала ухудшаться, и к августу 2012 года предприятие демонстрировало признаки банкротства, не имея возможности выполнить свои обязательства, следует из пояснения компании.

15 сентября стало известно, что Генпрокуратура России подала иск в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга об обращении в доход РФ крупной энергокомпании в Свердловской области — АО «Облкоммунэнерго». В иске надзорное ведомство требует обратить в доход РФ имущество ответчиков: 100% акций АО «Облкоммунэнерго», а также акции и доли еще в 80 компаниях. Ответчиками по иску стали экс-глава свердловского МУГИСО Алексей Пьянков (в 2012–2016 гг.), и экс-глава МинЖКХ Николай Смирнов (в 2011–2025 гг.). Ведомство считает, что благодаря А. Пьянкову и Н. Смирнову предприниматели Артем Биков и Алексей Бобров получили контроль над бывшим государственным унитарным предприятием Свердловской области «Облкоммунэнерго».
