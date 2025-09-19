В офисе «Облкоммунэнерго» в Екатеринбурге проходят обыски

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2025. В Екатеринбурге проходят обыски в офисе свердловского коммунального предприятия АО «Облкоммунэнерго». Об этом перед началом заседания суда по иску Генпрокуратуры о деприватизации компании рассказали юристы предприятия.



По их словам, выемка документов начались сегодня утром. Юристам с трудом удалось выйти из офиса, чтобы попасть на процесс.



Добавим, что сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга начнется первое заседание по иску Генпрокуратуры России об обращении в доход РФ крупной энергокомпании в Свердловской области — АО «Облкоммунэнерго». В иске надзорное ведомство требует обратить в доход РФ имущество ответчиков: 100% акций АО «Облкоммунэнерго», а также акции и доли еще в 80 компаниях. Ответчиками по иску стали экс-глава свердловского МУГИСО Алексей Пьянков (в 2012–2016 гг.), и экс-глава МинЖКХ Николай Смирнов (в 2011–2025 гг.). Ведомство считает, что благодаря А. Пьянкову и Н. Смирнову предприниматели Артем Биков и Алексей Бобров получили контроль над бывшим государственным унитарным предприятием Свердловской области «Облкоммунэнерго».