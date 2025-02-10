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Вчера, 14:53

Аналитики заявили о возможном завершении «гонки зарплат» в России

Аналитики заявили о возможном завершении «гонки зарплат» в России. О том, что рынок труда перестает быть «рынком соискателя», говорится в бюллетене конъюнктурных опросов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) за июнь этого года, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно исследованию, зарплатные планы предприятий впервые с июля 2022 года показали отрицательную динамику. По мнению экспертов института, это указывает на завершение трехлетней «зарплатной гонки».

Также отмечается сокращение занятости: баланс фактических изменений численности работников предприятий сократился до -14 пунктов, а баланс ожидаемых изменений численности работников снизился до -7 пунктов.

Причинами изменения ситуации аналитики ИНП РАН называют охлаждение экономики в результате жесткой кредитной политики и вынужденное снижение предприятиями цен на продукцию.

При этом, по мнению кадровых экспертов, несмотря на отмечаемое сокращение вакансий, говорить о сокращении штатов преждевременно. По оценкам Росстата, кардинальных изменений также не наблюдается.
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