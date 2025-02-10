УрБК, Москва, 02.07.2025. Аналитики заявили о возможном завершении «гонки зарплат» в России. О том, что рынок труда ...10.02.2025 Реальные зарплаты в России в 2025 году вырастут на 3,3%
УрБК, Москва, 10.02.2025. Реальные зарплаты (с учетом инфляции) в России в 2025 году вырастут на 3,3%. Номинальные ...03.06.2019 Почти 20% россиян пожаловались на сокращение зарплат
18,3% опрошенных россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования ...03.06.2019 Почти 20% россиян пожаловались на сокращение зарплат
УрБК, Москва, 03.06.2019. 18,3% опрошенных россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют ...26.08.2013 Инвестиционные планы российских промышленных компаний упали до четырехлетнего минимума
УрБК, Москва, 26.08.2013. Индекс промышленного оптимизма, рассчитываемый Институтом экономической политики имени ...