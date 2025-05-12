Аналитики заявили о возможном завершении «гонки зарплат» в России. О том, что рынок труда перестает быть «рынком ...12.05.2025 Аналитики ожидают техническую рецессию в российской экономике
УрБК, Москва, 12.05.2025. В экономике РФ ожидается техническая рецессия (снижение ВВП два квартала подряд). Об этом ...10.02.2025 Реальные зарплаты в России в 2025 году вырастут на 3,3%
УрБК, Москва, 10.02.2025. Реальные зарплаты (с учетом инфляции) в России в 2025 году вырастут на 3,3%. Номинальные ...03.06.2019 Почти 20% россиян пожаловались на сокращение зарплат
УрБК, Москва, 03.06.2019. 18,3% опрошенных россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют ...26.08.2013 Инвестиционные планы российских промышленных компаний упали до четырехлетнего минимума
УрБК, Москва, 26.08.2013. Индекс промышленного оптимизма, рассчитываемый Институтом экономической политики имени ...