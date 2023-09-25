Уверенность в востребованности

Материалы по теме

«Атомстройкомплекс» презентует кейс по вовлечению персонала на Уральском форуме недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. В Екатеринбурге с 3 по 6 октября на площадке Международного выставочного центра EXPO ...

Только 15% жителей Среднего Урала опасаются увольнения

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. В III квартале 2023 года лишь 15% жителей Свердловской области считают, что на текущем ...

Кадры диктуют все

В Свердловской области за год спрос на персонал вырос на 56% ...

На Среднем Урале 18% трудоустроенных соискателей боится увольнения

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. Во II квартале 2023 года 18% трудоустроенных соискателей-свердловчан полагали, что на ...

В Свердловской области 23% сотрудников опасаются потерять работу

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2022. Аналитики крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru ...