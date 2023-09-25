Уверенность в востребованности

В III квартале 2023 года уверенно ощущают себя на нынешнем рабочем месте сразу 78% свердловчан. Еще 15% жителей региона считают, что на текущем месте работы для них есть угроза увольнения работодателем без учета их намерений. При этом наиболее уверенно себя в таком положении ощущают «синие воротнички», а вот у «белых», наоборот, повышены тревожные ожидания.
Согласно исследованию hh.ru, только 15% опрошенных жителей Свердловской области неуверенно себя ощущают на своей работе и боятся увольнения. Это наименьший показатель за всю историю наблюдений (с весны 2021 года). В частности, во II квартале этого года быть уволенными боялись 18% трудоустроенных жителей региона.
По мнению руководителя пресс-службы hh.ru Урал Анны Осиповой, выход настроений работников в этом квартале в позитивную зону и рост их уверенности в своем положении на рынке труда происходят на фоне снижения их интереса к поиску или смене работы.
Примечательно, что в ситуации кадрового голода, который ощущается в целом по стране, наименее стабильно на текущем рабочем месте себя ощущают представители профессиональных сфер «Высший менеджмент» (29% опасается увольнения), «Юристы» (25%) и «Маркетинг, реклама, PR» (24%).
С другой стороны, граждане, которых причисляют к «синим воротничкам», наоборот, чувствуют себя максимально уверенно. По данным исследования, об этом заявили 94% занятых в сфере «Добыча сырья» и 78% в сфере «Строительство и недвижимость».
«На 5 вакансий в сфере строительства — всего 2 резюме. Конкуренция за квалифицированные кадры в нашей отрасли очень высокая. Мало просто привлечь нового сотрудника — куда важнее удержать его и тех сотрудников, что уже работают. В долгосрочной стратегии эффективным инструментом вовлечения персонала оказываются нематериальные ценности — связь с коллективом, признание твоих заслуг, осознание высокой значимости и нужности твоего труда. Та самая заветная защита от «выгорания», — считает замдиректора по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Лариса Немкина.
Как уже сообщал УрБК
, российский рынок труда сейчас находится в стадии «рынка соискателя», когда рекордно низкий уровень безработицы (по стране он составляет 3% — прим. ред.) говорит о нехватке кадров.
О дефиците кадров сообщали также в Банке России. В частности, специалисты регулятора заявили, что 80% компаний отмечают проблемы с наймом персонала. При этом самыми востребованными специалистами являются квалифицированные рабочие и инженеры.
«В 2023 году лидирует общероссийская тенденция, которая выражается в главенствующей позиции соискателя на рынке труда. Уровень конкуренции работодателей за потенциальные кадры стремительно растет. В частности, в Уральском федеральном округе самыми высококонкурентным стали сферы производства и сельского хозяйства, строительства, транспорта и логистики, а также группа вакансий для кандидатов без опыта», — отмечает директор по продажам «Авито Работы» Роман Губанов.
Если говорить о том, что «синие воротнички» более уверенно себя чувствуют в условиях «рынка соискателя», то здесь стоит упомянуть о проблеме подготовки кадров. Долгое время в вузах не только Урала, но и всей России наблюдалась явная нехватка бюджетных мест на технические специальности. Из-за этого на сотню будущих юристов или экономистов приходилось около десятка инженеров. Плюс престиж рабочих профессий долгое время оставался низок. К этому стоит добавить, что когда «технари» все же выпускались из колледжей или вузов, могло оказаться, что их навыки не соответствуют требованиям местных промышленников. В частности, среди объявлений от промышленных предприятий можно увидеть вакансию помощника слесаря механосборочных работ с окладом от 60 тыс. руб. с пометкой «без опыта».
Стоит отметить, что, по данным Свердловскстата, в январе-июле 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в регионе составила 61 тыс. 235 руб. Это на 15,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-августе 2023 года составила 33,9 тыс. руб.
Уровень же официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале при этом стабильно снижается. К середине сентября, по данным департамента по труду и занятости населения Свердловской области, он был равен 0,68%, а сейчас составляет 0,64%.