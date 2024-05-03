УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:23

В Свердловской области 75% опрошенных соискателей не боятся быть уволенными

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В Свердловской области по итогам II квартала 75% опрошенных соискателей не боятся быть уволенными. В I квартале 2024 года такой ответ дали 71,3% респондентов, говорится в исследовании российской онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.

Еще 16,5% опрошенных считают, что риск потери работы есть, но по сравнению с I кварталом 2023 года градус напряженности упал (показатель был на уровне 21,3%). 8,6% затруднились с ответом.

Так, не ощущают угрозы увольнения представители сфер «Безопасность» (80% опрошенных), «Искусство, развлечения, медиа» (78,6%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (75,3%). А вот сотрудники из гостиничного бизнеса и общепита (32%), а также работники сфер «Добыча сырья» (28%) и «Высший менеджмент» (25%) сообщили, что чувствуют нестабильность на рабочем месте.

Также о своей уверенности в трудоустройстве в ближайшие три месяца рассказали 63% опрошенных (показатель не изменился в сравнении с I кварталом 2024 года). Доля соискателей, считающих, что найти работу в этом квартале будет сложно, составила 33%. 4% затруднились с ответом.

Директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая отметила, что в мае в регионе год к году число резюме выросло на 20%.

«Это наибольший показатель в этом году. Активнее всего стали обновлять и создавать новые резюме соискатели из автобизнеса, «синие» воротнички, представители сферы транспорта и логистики, а также профессиональной области «Безопасность» и «Строительство», — пояснила Оксана Сидлецкая.

Она также сообщила, что во II квартале 2024 года представители продаж (71%), маркетологи (67%) и работники логистической сферы (65%) уверены в том, что в течение трех месяцев они смогут трудоустроиться, в то время как медицинские работники, сотрудники из сферы искусства, развлечений и медиа, а также представители сферы инвестиций и консалтинга (по 43% проголосовавших в каждой из профобластей) сомневаются в удачном трудоустройстве.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.05.2024 Более 70% жителей Свердловской области не боятся увольнения

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. В I квартале 2024 года 71% жителей Свердловской области не боялись увольнения. О ...

23.01.2024 70% опрошенных свердловчан не боятся потерять работу

70% опрошенных жителей Свердловской области в настоящее время не боятся потерять работу. Об этом свидетельствуют ...

23.01.2024 70% опрошенных свердловчан не боятся потерять работу

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. 70% опрошенных жителей Свердловской области в настоящее время не боятся потерять ...

16.08.2023 Для 62% свердловских соискателей критично важно найти работу в минимальные сроки

Для 62% опрошенных соискателей из Свердловской области критично важно найти работу в минимальные сроки. Об этом ...

16.08.2023 Для 62% свердловских соискателей критично важно найти работу в минимальные сроки

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. Для 62% опрошенных соискателей из Свердловской области критично важно найти работу в ...

Популярные новости
27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей30.05.2024Эффект СДЭКа03.06.2024Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года31.05.2024Елена Галкина: Главное в работе — открытость и добросовестность
Архив новостей
Июнь 2024 (532)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18