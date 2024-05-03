В Свердловской области 75% опрошенных соискателей не боятся быть уволенными

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В Свердловской области по итогам II квартала 75% опрошенных соискателей не боятся быть уволенными. В I квартале 2024 года такой ответ дали 71,3% респондентов, говорится в исследовании российской онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.



Еще 16,5% опрошенных считают, что риск потери работы есть, но по сравнению с I кварталом 2023 года градус напряженности упал (показатель был на уровне 21,3%). 8,6% затруднились с ответом.



Так, не ощущают угрозы увольнения представители сфер «Безопасность» (80% опрошенных), «Искусство, развлечения, медиа» (78,6%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (75,3%). А вот сотрудники из гостиничного бизнеса и общепита (32%), а также работники сфер «Добыча сырья» (28%) и «Высший менеджмент» (25%) сообщили, что чувствуют нестабильность на рабочем месте.



Также о своей уверенности в трудоустройстве в ближайшие три месяца рассказали 63% опрошенных (показатель не изменился в сравнении с I кварталом 2024 года). Доля соискателей, считающих, что найти работу в этом квартале будет сложно, составила 33%. 4% затруднились с ответом.



Директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая отметила, что в мае в регионе год к году число резюме выросло на 20%.



«Это наибольший показатель в этом году. Активнее всего стали обновлять и создавать новые резюме соискатели из автобизнеса, «синие» воротнички, представители сферы транспорта и логистики, а также профессиональной области «Безопасность» и «Строительство», — пояснила Оксана Сидлецкая.



Она также сообщила, что во II квартале 2024 года представители продаж (71%), маркетологи (67%) и работники логистической сферы (65%) уверены в том, что в течение трех месяцев они смогут трудоустроиться, в то время как медицинские работники, сотрудники из сферы искусства, развлечений и медиа, а также представители сферы инвестиций и консалтинга (по 43% проголосовавших в каждой из профобластей) сомневаются в удачном трудоустройстве.