Для 62% свердловских соискателей критично важно найти работу в минимальные сроки

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. Во II квартале 2023 года 67% соискателей из Свердловской области покинули предыдущее ...10.05.2023 В Свердловской области на 9,8% вырос спрос на сотрудников
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В Свердловской области по итогам апреля на 9,8% вырос спрос на сотрудников по сравнению ...26.12.2022 В Свердловской области 53% компаний обошлись без сокращения сотрудников
В Свердловской области 53% опрошенных граждан рассказали, что в их компании не было сокращений сотрудников. Чаще всего ...26.12.2022 В Свердловской области 53% компаний обошлись без сокращения сотрудников
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. В Свердловской области 53% опрошенных граждан рассказали, что в их компании не было ...19.09.2022 В Свердловской области 54% трудоустроенных граждан ищут подработку
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. В Свердловской области 54% опрошенных граждан рассматривают поиск подработки на ...